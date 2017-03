Bão số 10 suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới

Hồi 10 giờ ngày 14-10, vị trí tâm bão số 10 ở vào khoảng 20,3 độ vĩ bắc; 107,0 độ kinh đông, cách bờ biển các tỉnh Hải Phòng – Nam Định khoảng 60 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74 km/giờ), giật cấp 9, cấp 10.

Đến 22 giờ ngày 14-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 20,2 độ vĩ bắc, 106,5 độ kinh đông, trên vùng ven biển các tỉnh Hải Phòng - Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7 (tức là từ 39 đến 61 km/giờ), giật cấp 8, cấp 9.

Trong khoảng 12 đến 24 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng giữa tây tây nam và tây nam, mỗi giờ đi được khoảng 5 km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 10 giờ ngày 15-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 19,8 độ vĩ bắc, 106,2 độ kinh đông, trên khu vực ven biển các tỉnh Thái Bình – Thanh Hóa. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km/giờ).

Do ảnh hưởng của bão kết hợp với hoạt động của không khí lạnh, khu vực vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Biển động mạnh. Ở các tỉnh, thành phố Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Vùng ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh đến Thanh Hóa cần đề phòng nước biển dâng cao kết hợp với thủy triều cao từ 2m – 4m. Phía đông Bắc bộ và Bắc Trung bộ có mưa; riêng các tỉnh ven biển có mưa vừa, có nơi mưa to.

Chiều tối và đêm 13-10, bão số 10 đã ảnh hưởng các tỉnh ven biển miền Bắc, với sức gió trung bình dưới cấp 6, cấp 7 và bước đầu gây ra một số thiệt hại.

Tính đến 7 giờ sáng 14-10, tại đảo Bạch Long Vĩ, Hải Phòng bão làm bị thương 1 người, 18 tầu cá nhỏ bị chìm tại bến, gãy 1 cột phát sóng truyền hình, nhiều nhà tốc mái hư hỏng hiện chưa có con số chính thức về số nhà hư hại.

Thái Bình hiện có 1 tàu/8lao động bị sự cố máy và 1 tầu cứu hộ của bộ đội biên phòng ra lai dắt vào đến cửa Diêm Điền thì bị mắc cạn, hiện tại người đã vào bờ an toàn, chờ thủy triều lên sẽ đưa tàu vào nơi trú đậu.