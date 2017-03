Bão số 3 cách Đà Nẵng - Quảng Ngãi 150km

Sẵn sàng sơ tán dân tránh bão Chiều nay 23.8, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện khẩn yêu cầu các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của bão số 3 và các bộ ngành liên quan quyết liệt triển khai các biện pháp đối phó với mưa bão. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi tiếp tục nắm chắc số lượng tàu thuyền còn hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển về nơi tránh, trú bão an toàn hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Tổ chức neo đậu cho tàu thuyền trong các khu tránh trú bão, không để người ở lại trên tàu thuyền nơi neo đậu, lồng bè, chồi canh nuôi trồng thủy sản khi bão đổ bộ. Thủ tướng chỉ đạo, căn cứ tình hình cụ thể của địa phương và diễn biến bão, các tỉnh thành quyết định việc cấm tàu thuyền ra khơi, chỉ đạo triển khai việc chằng chống nhà cửa, kho tàng, trường học và bệnh viện. Phối hợp với các lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đồng thời tổ chức lực lượng canh gác đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực phải di dời dân. Hướng dẫn nhân dân trong vùng có nguy cơ bị chia cắt do mưa, lũ, ngập lụt dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm, thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động đối phó với tình huống có mưa lũ, bị chia cắt… Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công thương và các địa phương chỉ đạo kiểm tra, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước. Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo các trung tâm cứu nạn và các lực lượng tìm kiếm cứu nạn của các bộ, ngành và địa phương nằm trong khu vực bão sẽ đổ bộ vào chuẩn bị lực lượng, phương tiện, sẵn sàng thực hiện cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn khi có sự cố xảy ra. Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo nắm chắc số lượng tàu vận tải đang hoạt động trên biển, hướng dẫn di chuyển tìm nơi trú tránh an toàn, đồng thời có phương án đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính, đặc biệt khu vực có nguy cơ sạt lở, chia cắt. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn các tỉnh ven biển nằm trong khu vực ảnh hưởng của bão phối hợp các địa phương chuẩn bị phương tiện sẵn sàng giúp đỡ thực hiện việc di dời sơ tán dân khi có yêu cầu, triển khai các biện pháp cần thiết phòng chống bão khi bão đổ bộ. Quang Duẩn (TNO)