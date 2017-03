Bất động sản vẫn ổn!

Giảm thuế nhập khẩu giấy in báo Thời gian qua, giá giấy in báo nhập khẩu tăng cao khiến rất nhiều báo phải tăng giá, làm hạn chế thông tin tới người dân. Hội Nhà báo đã đề nghị tới Bộ Tài chính nghiên cứu giảm thuế nhập khẩu giấy in báo để bớt khó khăn phần nào cho các cơ quan báo chí. Về đề nghị này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà cho biết: “Hôm 5-8, chúng tôi đã có phương án điều chỉnh thuế gửi Bộ Công thương và các bộ, ngành xin ý kiến. Trên tinh thần là sẽ giảm thuế nhập khẩu với giấy in báo, sách và giấy viết”.