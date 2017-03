Bắt giam ông Định là việc nội bộ, phù hợp luật quốc tế

Ông Lê Dũng nói: “Cần khẳng định rõ rằng Lê Công Định bị bắt do đã có những hành vi vi phạm pháp luật, câu kết với một số phần tử ở nước ngoài hoạt động với mục đích lật đổ, chống nhà nước Việt Nam. Chính Lê Công Định cũng đã thừa nhận những hành vi phạm tội của mình.

Việc cơ quan an ninh điều tra của Việt Nam bắt giam ông Định là công việc nội bộ của Việt Nam, theo đúng trình tự thủ tục của pháp luật Việt Nam, hoàn toàn phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế. Ở Việt Nam, quyền tự do bày tỏ chính kiến của công dân được pháp luật bảo đảm và được thực hiện trên thực tế. Việc xử lý những người vi phạm pháp luật là cần thiết và là việc làm bình thường mà các quốc gia trên thế giới, trong đó có các nước EU đều tiến hành để bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội và an toàn cho người dân.

Điều rất đáng tiếc là mặc dù có đầy đủ thông tin và đã trao đổi về vấn đề này nhưng tuyên bố của trưởng các cơ quan đại diện ngoại giao EU tại Hà Nội là không khách quan, can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam”.