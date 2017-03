Bắt khẩn cấp luật sư Lê Công Định

Hôm qua, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Lê Công Định, sinh năm 1968, hiện là luật sư, làm việc tại Công ty Luật TNHH một thành viên Lê Công Định, số 37 Tôn Đức Thắng, quận 1, TP.HCM.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cho biết: Ông Định đã có những hành vi câu kết với các thế lực thù địch chống nhà nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ 2006 đến nay, ông Định đã biên soạn rất nhiều tài liệu gửi cho các trang web của các tổ chức phản động lưu vong. Các tài liệu này có nội dung tuyên truyền xuyên tạc, phá hoại đường lối, chính sách kinh tế-xã hội; vu khống, bôi nhọ cán bộ lãnh đạo, gây chia rẽ, mất lòng tin trong các tầng lớp nhân dân...

Lê Công Định có quan hệ chặt chẽ với các đối tượng cầm đầu, cốt cán của các tổ chức phản động lưu vong, được các tổ chức phản động đưa ra nước ngoài huấn luyện “phương thức đấu tranh bất bạo động” để về hoạt động chống chính quyền nhân dân. Lê Công Định có vai trò tham mưu đường hướng hoạt động cho một số đối tượng chống đối trong nước và tham mưu xây dựng cương lĩnh của tổ chức “Tập hợp thanh niên dân chủ” và một số tổ chức phản động lưu vong ở Mỹ và châu Âu.

Lê Công Định là thành viên chủ chốt trong nhóm đối tượng chống đối do Nguyễn Sỹ Bình cầm đầu, hoạt động với mục tiêu lật đổ chế độ. Lê Công Định thường xuyên liên lạc với Nguyễn Sỹ Bình bàn thảo về mục tiêu, kế hoạch hoạt động và là người đứng ra tổ chức tập hợp lực lượng nhằm thành lập cái gọi là “đảng Dân chủ” và “đảng Lao động Việt Nam”, câu kết với bọn phản động lưu vong được sự ủng hộ của một số thế lực phản động quốc tế bàn cách lật đổ chính quyền nhân dân ở Việt Nam.

Lê Công Định đã nhiều lần đi nước ngoài, gặp các đối tượng phản động lưu vong để bàn bạc và đề ra kế hoạch “lật đổ chế độ”. Tháng 3-2009, ông Định đã sang Phukhet (Thái Lan) gặp Nguyễn Sỹ Bình và Trần Huỳnh Duy Thức (giám đốc Công ty TNHH Một Kết Nối, bị bắt ngày 24-5 vừa qua) họp bàn, đánh giá những vấn đề kinh tế-xã hội của Việt Nam và đề ra kế hoạch hoạt động chuẩn bị cho thời điểm xảy ra “biến động chính trị” để lật đổ chính quyền Việt Nam vào năm 2010 (?!).

Cơ quan An ninh điều tra cũng cho biết Lê Công Định là người trực tiếp tham gia biên soạn cuốn sách được coi là cương lĩnh hành động của nhóm. Để chuẩn bị cho kế hoạch lật đổ, Lê Công Định cùng một số đối tượng chống đối khác soạn thảo văn bản mang tên “Tân Hiến pháp”...

Thiếu tướng Hoàng Công Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, cho biết việc bắt khẩn cấp Lê Công Định chỉ là khởi đầu. Cơ quan điều tra sẽ mở rộng vụ án, làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng để xử lý theo đúng pháp luật.