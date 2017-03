Bầu bổ sung hai Ủy viên UBND TP.HCM

Lý do là ông Dũng đã được bổ nhiệm làm Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 2 (Bộ Công an) và ông Tài được bổ nhiệm làm Phó Tư lệnh Quân khu 7 (Bộ Quốc phòng) nên không thể đảm đương nhiệm vụ Ủy viên UBND TP. HĐND TP đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND TP với ông Dũng và ông Tài, trình Thủ tướng phê chuẩn.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo tặng hoa cho ông Trương Văn Hai, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự TP - Ủy viên UBND nhiệm kỳ 2004-2011 vừa được bầu bổ sung. Ảnh: THU HƯƠNG

Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân cũng có tờ trình đề nghị HĐND TP bầu bổ sung ông Trương Văn Hai và ông Nguyễn Chí Thành vào chức vụ Ủy viên UBND TP. Theo đó, ông Trương Văn Hai (52 tuổi) hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự TP.HCM, vào Đảng năm 1983, cao cấp chính trị. Còn Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành (54 tuổi) hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TP, Giám đốc Công an TP, vào Đảng năm 1980, trình độ cao cấp chính trị, ĐH An ninh.

Sau đó, các đại biểu HĐND TP đã bỏ phiếu bầu ông Hai và ông Thành vào chức danh Ủy viên UBND TP. Chiều cùng ngày, HĐND TP đã ra nghị quyết công nhận và trình Thủ tướng phê chuẩn.

