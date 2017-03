Bảy định hướng lớn sửa đổi Hiến pháp 1992

Kiến nghị bổ sung Luật Biểu tình

Chiều 3-8, QH thảo luận tại hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012. Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai) mong muốn QH và các cơ quan chức năng sớm đưa Luật Biểu tình vào chương trình làm luật. “Quyền biểu tình đã được hiến pháp quy định nhưng chúng ta lại chưa có luật để thực thi quyền đó” - ông Quốc nhấn mạnh. Ông Quốc nói, không phải tự nhiên mà ngay khi thông qua Hiến pháp 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành sắc lệnh về biểu tình. Chính điều này đã huy động được quần chúng nhân dân đứng sau cách mạng, để vượt qua thời khắc khó khăn của lịch sử khi đó.

Ông Quốc cũng nhắc đến hiện tượng thời gian gần đây người dân muốn bày tỏ chính kiến của mình một cách chính thức và hợp pháp nhưng vì chưa có luật nên họ không biết quyền và nghĩa vụ của mình thế nào. Ngay cả cơ quan thực thi pháp luật cũng lúng túng không biết “ứng xử” với biểu tình ra sao…

Đồng tình, đại biểu Trương Trọng Nghĩa (TP.HCM) cũng kiến nghị đưa Luật Biểu tình vào chương trình chuẩn bị của năm 2012. Một số đại biểu khác đề xuất QH cần sớm thông qua các Luật Mua sắm công, Đầu tư công, Luật Đô thị…

- Trước đó, QH đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn danh sách phó chủ tịch và ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Theo đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đảm nhiệm cương vị phó chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh. Các ủy viên hội đồng gồm Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.