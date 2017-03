Bị cảnh cáo vì không chịu luân chuyển công tác

Trưởng phòng Kinh tế - hạ tầng huyện Tuy An, do “không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức Đảng”; đồng thời đề nghị UBND huyện kỷ luật ông về mặt chính quyền với hình thức tương ứng.

Theo kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Tuy An, Ban Thường vụ Huyện ủy Tuy An có quyết định luân chuyển ông Tâm sang giữ chức bí thư Đảng ủy xã An Cư. Tuy nhiên, ông Tâm không chấp hành với lý do từ trước đến nay chỉ làm chuyên môn, chưa có kinh nghiệm làm công tác Đảng nên chấp nhận kỷ luật. Được biết đây là lần thứ ba ông Tâm bị kỷ luật về mặt đảng tính từ năm 2003 đến nay.

T.LỘC