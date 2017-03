Bị tạm giữ hành chính: Vẫn khó báo tin cho gia đình

Mặc dù dự thảo quy định “người bị tạm giữ có quyền yêu cầu người ra quyết định tạm giữ thông báo cho gia đình, tổ chức nơi làm việc hoặc học tập biết việc mình bị tạm giữ”. Tuy nhiên, Hội đồng thẩm định cho rằng nhiều người không biết mình có quyền này nên đã không yêu cầu. Vì vậy, cần có quy định cụ thể là người ra quyết định tạm giữ phải có trách nhiệm “thông báo cho người tạm giữ biết và tạo điều kiện cho họ thực hiện quyền này”. Nhiều ý kiến cũng yêu cầu phải quy định rõ hình thức “thông báo việc tạm giữ”. Do thời gian tạm giữ ngắn (quy định là không quá 12 giờ, trường hợp cần thiết có thể kéo dài hơn nhưng cũng không quá 24 giờ, nếu vi phạm hành chính ở vùng rừng núi xa xôi, hẻo lánh, hải đảo thì cũng không được quá 48 giờ), nếu thông báo bằng văn bản thì quá chậm, phải có thêm hình thức báo tin bằng điện thoại.

Về quy định “cấm đưa điện thoại di động vào nơi tạm giữ”, có ý kiến cho rằng trừ trường hợp đặc biệt, những trường hợp khác không nên quá khắt khe khi hạn chế quyền sử dụng điện thoại của người bị tạm giữ hành chính.

Đại tá Trần Thế Quân (Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Bộ Công an) dự báo điểm khó nhất trong thực thi các quy định tạm giữ hành chính là “thời điểm bắt đầu tạm giữ” và tiêu chí về “nơi tạm giữ hành chính”. Lý do là nhiều trường hợp vi phạm ở vùng cao hoặc ngoài biển, khi đưa về đến nơi có thẩm quyền ra quyết định tạm giữ hành chính thì phải mất thời gian khá lâu. Ngoài ra, không chỉ riêng ngành công an mà một số lực lượng khác cũng có quyền tạm giữ hành chính, có khi lâu lâu mới tạm giữ hành chính vài người thì họ khó có thể có nơi tạm giữ hành chính đảm bảo yêu cầu.

Để đảm bảo quyền lợi cho người bị tạm giữ, Thứ trưởng Hoàng Thế Liên yêu cầu: Dự thảo phải quy định chi tiết, cụ thể các trường hợp áp dụng, loại bỏ những “cụm từ mở” có thể dẫn đến vận dụng tùy tiện. Với người bị tạm giữ hành chính, họ không phải tội phạm nên phải đối xử như người bình thường, đảm bảo minh bạch, tự do, nhân quyền, đừng để họ bị ức chế.

BÌNH MINH