Bí thư tỉnh ủy Quảng Ngãi ra cửa biển đối thoại với dân

Theo TRÀ MINH (TTO)



Sau đó, tỉnh tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với người dân xã Nghĩa An, huyện Tư Nghĩa về tình trạng sạt lở ở cửa Đại và bồi lấp cửa sông Phú Thọ khiến hàng trăm tàu thuyền của ngư dân địa phương không thể ra khơi. Đây cũng là nguyên nhân khiến việc hàng trăm người dân tụ tập trên quốc lộ 1 ngày 27-10 gây ách tắc giao thông.Một số người dân xã Nghĩa An cho rằng cửa Đại trước đây là một cửa biển lớn của tỉnh. Bao đời nay, tàu thuyền ngư dân ra vào để đánh bắt xa bờ. Nhưng tình trạng sạt lở cửa Đại và bồi lấp cửa sông Phú Thọ đã khiến cho tàu thuyền của ngư dân không ra khơi được, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân. Ông Trần Đình Lợi (xã Nghĩa An) nói chủ trương nạo vét, thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn liên quan đến quyền lợi của nhân dân thì trước tiên phải được nhân dân đồng ý. Khi đơn vị khai thác phải có sự giám sát của nhân dân. Việc người dân tụ tập đông người để phản đối cũng là do quá bức xúc.Ông Lợi cho rằng tỉnh cần triển khai sớm nạo vét, thông luồng, tạo điều kiện cho tàu thuyền ra vào. Bên cạnh đó, cần phải làm kè chắn sóng, có như vậy thì tình trạng sạt lở không còn, người dân mới yên tâm mỗi khi mưa bão về. Nhiều ngư dân xã Nghĩa An kiến nghị tỉnh chỉ đạo dừng ngay việc khai thác cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại khu vực cửa Đại. Nhiều người dân Nghĩa An cũng kiến nghị tỉnh xem xét hỗ trợ những hộ bị thiệt hại nặng và bị ảnh hưởng do tình trạng sạt lở và bồi lấp sông Phú Thọ.Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cho rằng tỉnh đã chỉ đạo khẩn trương nạo vét thông luồng đoạn bị bồi lấp, tiến hành cho đơn vị đủ kinh nghiệm lập thiết kế xây dựng kè chống sạt lở khẩn cấp, trước mắt phải đóng những cọc sắt vừa thiết kế vừa thi công. Tỉnh sẽ quyết liệt triển khai làm ngay việc nạo vét thông luồng và làm kè chống sạt lở bờ biển. Huyện, xã phối hợp với người dân trong xã thống kê thiệt hại của những hộ dân bị ảnh hưởng một cách cụ thể, thống kê xong lúc nào hỗ trợ ngay lúc đó.