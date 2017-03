Bị xử phạt hành chính: Có quyền thuê luật sư?

Chiều 28-12, ban soạn thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (VPHC) đã họp phiên thứ năm để thảo luận một số vấn đề còn tranh cãi liên quan đến dự thảo luật này. Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, không nước nào trên thế giới có hệ thống xử lý các VPHC “rậm rạp” và lủng củng như nước ta. Vì thế, việc xây dựng dự án luật này cần rất nhiều thời gian để đồng bộ hóa được với các luật khác và dân chủ hóa, minh bạch hóa, dần tiến tới tư pháp hóa các quan hệ hành chính.

Vấn đề được các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nhất là việc đưa người vi phạm vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục. Vụ trưởng Vụ Pháp luật (Văn phòng Quốc hội) Đặng Đình Luyến tán thành phương án để tòa án cấp huyện xem xét quyết định hình thức xử lý này, đồng thời người bị xử lý có quyền được thuê luật sư bào chữa hoặc các hình thức trợ giúp pháp lý khác. “Chế tài này hạn chế quyền tự do của con người và chẳng khác gì lắm so với hình phạt tù. Hơn nữa, thực tế cho thấy việc lập hội đồng xem xét như quy định hiện hành rất hình thức và không đảm bảo được quyền của những người bị xử lý” - ông Luyến nói.

Đồng tình, một đại diện của MTTQ Việt Nam cho biết trong một chuyến khảo sát, nhiều người đã “choáng” vì điều kiện sống của những người bị đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục phải còn tệ hơn cả phạm nhân. Hơn nữa, những người vi phạm thường là những người dân thấp cổ bé họng nên việc tư pháp hóa biện pháp xử lý hành chính này là rất cần thiết.

Đa số đại biểu nhất trí với đề xuất có luật sư tham gia khi đưa người vi phạm vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục. Trong ảnh : Lao động học nghề tại một cơ sở giáo dục. Ảnh minh họa: HTD

Dự thảo cũng đặt ra vấn đề để luật sư hoặc phương thức trợ giúp pháp lý khác tham gia vào quá trình xử lý các VPHC. Đa số đại biểu nhất trí với đề xuất này nhưng thủ tục trình tự và điều kiện tham gia của luật sư như thế nào cần phải được quy định chặt chẽ.

Về mức phạt tối đa 500 triệu đồng trong dự thảo, nhiều ý kiến cho rằng số tiền này không nhằm nhò gì so với các vi phạm về thuế, hải quan… và không có tính bền vững. Ngoài ra, mức tối đa này còn bị vênh so với một số luật khác. Ví dụ, Luật Cạnh tranh không quy định mức phạt cụ thể mà tính theo tỉ lệ % trên doanh thu của doanh nghiệp những năm trước đó. Như vậy, con số 500 triệu đồng là rất nhỏ bé so với những doanh nghiệp lớn…

Dự kiến, dự thảo Luật Xử lý các VPHC sẽ trình Quốc hội vào tháng 11-2011 và có thể kéo dài tới năm 2014 mới có hiệu lực.

Quy định nhiều nhưng ít khả thi Trong ba ngày từ 28 đến 30-12, tại Hải Phòng, Viện Nghiên cứu chính sách, pháp luật và phát triển (PLD) tổ chức hội thảo quốc tế bàn về vấn đề xử lý VPHC ở Việt Nam. Theo TS Hoàng Ngọc Giao, Phó Viện trưởng Viện PLD, trong cơ chế giải quyết vi phạm hành chính hiện nay thì luật rất nhiều, nghị định rất nhiều nhưng vấn đề chứng cứ nhiều khi lại không quy định, người bị xử phạt phải có nghĩa vụ chấp hành. “Chỉ có một câu ngắn gọn: Nếu không đồng ý với quyết định xử phạt VPHC thì giải quyết theo Luật Khiếu nại, tố cáo, mà vấn đề này thì chúng ta biết rồi: vừa đá bóng, vừa thổi còi” - TS Giao bức xúc. Một số chuyên gia nhận xét quy định về xử phạt VPHC hiện nay cồng kềnh, chồng chéo, một số quy định trên thực tế thiếu tính khả thi. “Chẳng hạn, Nghị định số 34/2010 quy định hành vi lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh bị phạt từ 20 đến 30 triệu đồng. Thực tế, những hành vi này diễn ra rất phổ biến, đối tượng vi phạm chủ yếu là người lao động nghèo, số vốn nhỏ, không đủ khả năng nộp phạt. Và như vậy, quy định trên đã làm “bó tay” các cơ quan chức năng…” - ông Trương Hồng Dương, Vụ Pháp luật (Văn phòng Chính phủ), ví dụ. ĐỨC MINH

THANH LƯU