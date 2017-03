Biển Đông Á đang bị đe dọa nghiêm trọng

Chiều 16-11, tại TP Đà Nẵng, Đại hội biển Đông Á lần 5 với chủ đề “Mục tiêu toàn cầu, lợi ích địa phương - Thiết lập chương trình nghị sự cho phát triển bền vững các biển Đông Á sau năm 2015” do Bộ TN&MT, UBND TP Đà Nẵng đăng cai tổ chức đã chính thức diễn ra. Đại hội có sự tham dự của 700 quan chức, nhà khoa học trong nước, khu vực ASEAN và quốc tế.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu tại đại hội. Ảnh: LÊ PHI

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã có bài phát biểu quan trọng tại đại hội này.

“Hiện nay biển Đông Á chiếm khoảng 50% khối lượng hàng hóa đường biển thế giới lưu thông trên tuyến hàng hải nối với châu Âu. Trong điều kiện tài nguyên thiên nhiên trên đất liền đang dần cạn kiệt, không gian kinh tế truyền thống trở nên chật chội, nhiều quốc gia đang hướng ra biển để tìm kiếm, khai thác các tài nguyên, bảo đảm các nhu cầu về tài nguyên, nhiên liệu, năng lượng, thực phẩm… Biển và hải đảo có ý nghĩa quan trọng về an ninh, quốc phòng. Biển và hải đảo có vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội và giao thương của hầu hết các quốc gia trên thế giới” - Phó Thủ tướng nói.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cho rằng trong những năm qua chúng ta đã khai thác, sử dụng quá mức, thậm chí hủy diệt các nguồn tài nguyên, nhất là tài nguyên sinh vật và các hệ sinh thái, đã xả thải gây ô nhiễm môi trường biển.

“Những tác động xấu do hoạt động của con người, nhất là việc xây dựng, cải tạo đảo, đá trên quy mô lớn trái quy luật, trái luật pháp quốc tế đã đe dọa nghiêm trọng tới nguồn tài nguyên, môi trường của đại dương thế giới và của biển Đông Á; ảnh hưởng tới an ninh hàng hải và chủ quyền của mỗi quốc gia, tới cuộc sống của chúng ta. Do vậy phòng, chống ô nhiễm, bảo vệ tài nguyên, môi trường và các hệ sinh thái biển để phục vụ phát triển bền vững không chỉ cần nỗ lực của mỗi quốc gia mà còn cần sự chung tay của nhiều quốc gia, đặc biệt là của các quốc gia ven biển” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.



Các đại biểu quốc tế tham dự Đại hội biển Đông Á. Ảnh: LÊ PHI

Cũng theo Phó Thủ tướng, Việt Nam là một quốc gia biển có đường bờ biển dài trên 3.000 km, vùng đặc quyền kinh tế giàu tài nguyên, rộng hơn 1 triệu km2, có lịch sử khai thác, sử dụng và quản lý biển từ lâu đời.

“Biển luôn chiếm vị trí rất quan trọng trong tâm thức và văn hóa của dân tộc Việt Nam. Chúng tôi có mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2020 trở thành quốc gia mạnh từ biển, giàu lên từ biển; kinh tế biển đóng góp khoảng 55% GDP và 60% kim ngạch xuất khẩu...” - Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng bày tỏ mong muốn các nước cùng chung tay nỗ lực xây dựng một môi trường hòa bình, ổn định, tuân thủ luật pháp quốc tế và duy trì an ninh, an toàn hàng hải, hàng không ở các vùng biển Đông Á; thực hiện thành công Chiến lược phát triển kinh tế bền vững các biển Đông Á và cam kết quốc tế liên quan tới phát triển bền vững biển, vùng ven biển và hải đảo, thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia, giải quyết các vấn đề có tính khu vực...