Biểu dương hơn 280 người dân tộc có uy tín

(PL)- Ngày 25-7, tại TP Vinh (Nghệ An), Ban Chỉ đạo Tây Bắc phối hợp cùng UBND tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị biểu dương hơn 280 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc năm tỉnh Yên Bái, Hòa Bình, Phú Thọ, Thanh Hóa, Nghệ An thuộc vùng Tây Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc, đã ghi ơn, biểu dương công lao người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Phó Thủ tướng nhấn mạnh người có uy tín là những tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực hoạt động của đời sống xã hội; là trung tâm đoàn kết, nhân tố có ý nghĩa quan trọng trong công tác vận động quần chúng. Đ.LAM