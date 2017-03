Bình Dương phát triển nhanh nhưng không “nóng”

Tổng Bí thư hoan nghênh Bình Dương có chủ trương nhất quán trong việc chăm lo các vấn đề xã hội, đặc biệt là tập trung xây dựng nhà ở cho người thu nhập thấp và công nhân lao động.

Tổng Bí thư lưu ý tỉnh Bình Dương việc phát triển nhanh nhưng không sa vào phát triển “nóng”; nhanh phải đi đôi với phát triển bền vững, chắc chắn, quan tâm giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn... Đồng thời, tỉnh phải chú trọng phát triển cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa. Ngoài ra, tỉnh phải hết sức chú ý vấn đề liên kết vùng để vừa tận dụng lợi thế của mình vừa phát huy được điều kiện thuận lợi do nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Tổng Bí thư cũng nhắc nhở tỉnh Bình Dương phải tiếp tục chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, không chỉ ở cấp tỉnh mà cả ở cơ sở, các doanh nghiệp.

