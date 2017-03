Bình Dương: Thành lập mới 2 thị xã thuộc tỉnh

Theo đó, thành lập thị xã Dĩ An thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở toàn bộ 6.010 ha diện tích tự nhiên và 297.435 nhân khẩu của huyện Dĩ An. Đồng thời, thị xã Dĩ An cũng có 7 phường được thành lập mới gồm: phường Dĩ An, An Bình, Tân Đông Hiệp, Đông Hòa, Tân Bình, Bình An, Bình Thắng.

Tỉnh Bình Dương có 269.554 ha diện tích tự nhiên và 1.482.636 nhân khẩu; có 7 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 3 thị xã: Thủ Dầu Một, Dĩ An, Thuận An và 4 huyện: Bến Cát, Tân Uyên, Dầu Tiếng, Phú Giáo.

Trong nghị quyết cũng ghi rõ, thành lập mới thị xã Thuận An thuộc tỉnh Bình Dương trên cơ sở toàn bộ 8.426 ha diện tích tự nhiên và 382.034 nhân khẩu của huyện Thuận An.

Thị xã Thuận An cũng có 7 phường mới được thành lập. Cụ thể, thành lập 2 phường Lái Thiêu và An Thạch trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của thị trấn Lái Thiêu và thị trấn An Thạch. 5 xã Vĩnh Phú, Bình Hòa, Thuận Giao, Bình Chuẩn và An Phú với toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu sẽ trở thành 5 phường thuộc thị xã Thuận An.

Sau khi thành lập, thị xã Thuận An có 10 đơn vị hành chính trực thuộc, gồm 7 phường nêu trên (Lái Thiêu, An Thạch, Vĩnh Phú, Bình Hòa, Thuận Giao, Bình Chuẩn, An Phú) và 3 xã: Bình Nhâm, Hưng Định, An Sơn.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 13/1/2011.

P.Cường tổng hợp (Báo điện tử ĐCSVN)