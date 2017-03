Bình Dương: Trao giấy khen cho Công an thị xã Thuận An

(PL)- Ngày 9-5, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an), Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã trao tặng giấy khen cho tập thể Công an thị xã Thuận An và 14 cán bộ, chiến sĩ.

Đây là sự ghi nhận thành tích xuất sắc của Công an thị xã Thuận An đối với bốn chuyên án: Bắt cóc người trong nghĩa trang Lái Thiêu đòi tiền chuộc; phá sòng bạc ở khu Cầu Đình (Lái Thiêu) bắt giữ hơn 20 người và hai vụ chạy án vừa qua (“Bắt kẻ lừa chạy án cho con bạc” và “Bắt kẻ lừa chạy án vụ rút ruột 1.000 kg sắt” mà Pháp Luật TP.HCM đã thông tin). Tại buổi trao giấy khen, Đại tá Nguyễn Hoàng Thao - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương nói: “Bằng quyết tâm cao độ, các cá nhân cũng như tập thể công an thị xã đã triệt phá thành công những vụ án trên nhằm đem lại niềm tin cho nhân dân. Không những thế, nó còn chứng minh cho sự trong sạch của lực lượng, xóa tan những nghi ngờ từ người dân”. XUÂN LƯƠNG