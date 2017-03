Bình ổn giá: Chưa giải quyết được phần gốc của vấn đề

Hầu hết các ý kiến cho rằng bình ổn giá và lập quỹ bình ổn giá ở một số mặt hàng là cần thiết. Tuy nhiên, cần phải xem xét lại chứ như hiện nay chỉ mới bình ổn phần ngọn, còn phần gốc vẫn chưa được giải quyết.

ĐB Trần Hoàng Ngân (TP.HCM) cho hay thời gian qua, việc thực hiện bình ổn giá đã đem lại một số kết quả nhất định. Tuy nhiên, ông băn khoăn: “Có nhiều người nói với tôi nhờ bình ổn giá mà chỉ số giá cả chỉ có 18%! Điều đó có nghĩa không có bình ổn giá chắc sẽ là 20%-30%. Như vậy, công tác bình ổn giá phải được xem xét và cân nhắc, hình như chúng ta mới chỉ làm phần ngọn, còn phần gốc của vấn đề chưa được giải quyết”.

ĐB Nguyễn Thanh Phương (Cần Thơ) cũng lưu ý việc thành lập, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá cần được cân nhắc thêm. “Thực tế đã thấy cái khó và bất cập khi thực hiện quỹ bình ổn giá xăng dầu vừa qua. Hơn nữa, khi sử dụng quỹ bình ổn giá chưa hẳn số đông sẽ được hưởng thụ. Ngoài ra, sự chênh lệch giá giữa các địa phương khi thực hiện bình ổn giá là cơ hội tốt cho một số thương nhân mua hàng bình ổn giá bán lại hưởng chênh lệch. Bình ổn giá nên để các hiệp hội của các ngành hàng trích lợi nhuận thành lập, ngoại trừ những trường hợp đặc biệt có thể do Nhà nước điều phối” - ĐB Phương đề nghị.

ĐB Trương Văn Vở (Đồng Nai) đề nghị phải làm rõ tiêu chí về danh mục hàng hóa bình ổn giá. Nhất là các mặt hàng đầu vào chiến lược phục vụ cho sản xuất và đời sống như than, điện, xăng, dầu. Danh mục thứ hai là hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu. Nhiều ý kiến cũng đề nghị việc điều chỉnh các mặt hàng chiến lược, có tác động trực tiếp đến đời sống của người dân và doanh nghiệp như xăng dầu, điện phải minh bạch, công khai.

Theo phân tích của ĐB Trần Du Lịch (TP.HCM), giá cả thị trường chịu ba ức chế: do tình trạng đầu cơ thái quá đã diễn ra, không kiểm soát được; do sự can thiệp không phù hợp của Nhà nước trong một số trường hợp; do hệ thống phân phối bị tắc nghẽn, không thông suốt. “Ba ức chế này làm cho giá cả méo mó, thực chất luật này khó nhất là giải quyết mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường, về cách tiếp cận làm sao để Nhà nước kiểm soát, bình ổn được giá nhưng phải mang tính thị trường nhiều hơn chứ không phải Nhà nước nhiều hơn. Cảm nhận của tôi về luật này là dường như Nhà nước nhiều hơn” - ông Lịch nói.

Về vấn đề bình ổn giá, ông Lịch cho rằng phải tập trung nhiều hơn trong luật này về vấn đề chống độc quyền, đầu cơ, lũng đoạn. Đồng thời, phải kiểm soát và chống được loại độc quyền trái với quy luật của thị trường và phải làm sao xã hội hóa được các cơ chế, định chế, định giá.

T.HẰNG