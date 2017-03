'Bộ Chính trị không hề phân tán như thông tin bịa đặt ở bên ngoài'

Ông Nguyễn Thế Kỷ - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Những đồng chí nào tiếp tục ở lại tham gia Trung ương, tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tham gia các cương vị cao như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, tức là được giới thiệu, chúng tôi nghĩ các đồng chí đó thực sự vì trách nhiệm với Đảng, với nhân dân, với đất nước.

Các đồng chí dù không tiếp tục tham gia trong khóa tới nữa hay những đồng chí tiếp tục tham gia khóa tới thì cũng vì công việc chung, vì sự nghiệp của Đảng, vì sự phát triển đất nước. Cho nên có thể nói, Hội nghị TW 14 đã thành công tốt đẹp và tạo những tiền đề hết sức thuận lợi để chúng ta tổ chức thành công Đại hội XII của Đảng. Đây là điều mà chắc chắn là phù hợp với sự chờ đợi trông mong của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kể cả đồng bào ta ở nước ngoài đối với sự kiện rất lớn của đất nước.

. Thưa ông, khi các Hội nghị TW gần đây diễn ra thì trên các trang mạng xã hội đã lan truyền nhiều thông tin không được kiểm chứng về công tác nhân sự của Đảng. Ông có bình luận gì về những thông tin này?

+ Bản thân tôi nhiều khi nghe thấy những thông tin như vậy, tôi cảm thấy nực cười. Tại sao người ta có thể nghĩ ra được những thông tin như thế? Những gì diễn ra ở hội nghị lần này hoàn toàn không phải như những thông tin xấu, độc, những thông tin bịa đặt, xuyên tạc ở bên ngoài, cho rằng có sự tranh nhau về quyền lực, đấu đá quyền lực...

Thậm chí ngay trong sáng 12-1, khi hội nghị đang diễn ra đã có thông tin đưa lên mạng rằng đồng chí này được bao nhiêu %, đồng chí kia được bao nhiêu % số phiếu. Đó là những thông tin hoàn toàn bịa đặt nhằm tạo ra sự hoài nghi, mơ hồ, băn khoăn, lo lắng.

Tôi xin nói rằng trong Ban Chấp hành Trung ương, trong Bộ Chính trị, trong Ban Bí thư có sự đoàn kết rất lớn, không hề có sự phân tán, không hề có sự lo lắng như những thông tin xấu, độc đưa ra. Dù tiếp tục ở lại hay không thì cũng vì lợi ích của Đảng, của đất nước.

Công tác nhân sự được thảo luận rất dân chủ chứ không như người ta rêu rao rằng có sự vi phạm nguyên tắc của Đảng, rồi áp đặt, vượt lên cá nhân, vượt lên tập thể… Đó là những thông tin hoàn toàn bịa đặt, hoàn toàn xuyên tạc một cách rất ác ý. Chúng ta phải luôn luôn cảnh giác với những thông tin như thế.

.Thưa ông, Đại hội XII diễn ra vào lúc nhân dân Việt Nam ở trong và ngoài nước đang chuẩn bị đón tết cổ truyền dân tộc. Sau một thời gian chuẩn bị công phu, chúng ta sẽ bước vào Đại hội với một tâm thế như thế nào?

+ Chúng ta đi đến Đại hội XII với một không khí phấn khởi. Kinh tế-xã hội có nhiều khởi sắc. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã có hơn một năm chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp. Những năm vừa qua, kinh tế-xã hội phát triển, chúng ta đạt được nhiều quan trọng, ngoạn mục.

So với mong muốn thì có thể chưa đạt nhưng so với các nước trong khu vực, so với các nước đang bị khủng hoảng thì chúng ta là một đất nước bình yên, có nhiều khả năng phát triển, thậm chí nhiều người nói Việt Nam là một quốc gia đáng sống.

Trong quá trình phát triển bao giờ cũng bộc lộ những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm. Chúng ta cũng nhìn nhận rõ để khắc phục. Ngay như công cuộc chống tham nhũng, trước Đại hội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cùng các cơ quan chức năng đã tập trung giải quyết nhiều vụ án, trong đó có những vụ án tồn đọng mà có người sợ rằng không thể giải quyết triệt để nhưng chúng ta đã đưa ra xét xử hết sức nghiêm minh, tạo dư luận tốt.

. Cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội. Cá nhân ông có niềm tin như thế nào đối với thành công của Đại hội?

+ Tôi là đảng viên, một cán bộ thuộc một ban của Đảng, tham gia phục vụ ba kỳ Đại hội. Đại hội X, tôi là phó giám đốc Trung tâm Báo chí. Đại hội XI và XII, tôi là giám đốc Trung tâm Báo chí của Đại hội. Như vậy, tôi là người có rất nhiều thông tin.

Tôi thấy rằng bằng sự chuẩn bị công phu, bằng tình cảm, niềm tin, kỳ vọng của người dân, tôi tin rằng Đại hội này sẽ thành công tốt đẹp. Sau Đại hội, chắc chắn chúng ta sẽ bước sang một thời kỳ mới - thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, đạt được mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

. Xin trân trọng cám ơn ông./.