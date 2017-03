Bộ Công an bàn giải pháp ngăn người Việt sang Campuchia đánh bạc

Theo thống kê, cho đến nay dọc tuyến biên giới phía Campuchia có hơn 40 casino và hơn 30 trường gà đang hoạt động. Trung bình hằng ngày có trên 3.500 người, thứ Bảy và Chủ nhật có trên 5.000 người Việt Nam qua biên giới Campuchia đánh bạc hoặc tham gia các dịch vụ liên quan đến tổ chức đánh bạc. Cá biệt có cả trường hợp cán bộ cảnh sát mượn tiền nhiều người mang sang Campuchia đánh bạc và vỡ nợ. Đó là trường hợp của nguyên cảnh sát Võ Văn Thảo, công tác tại trại giam Công an tỉnh Long An, đã bị loại ngũ vào tháng 8-2011.

Từ tháng 5-2011 đến nay, công an các tỉnh Long An, Tây Ninh, An Giang, Đồng Tháp, Bình Dương, Tiền Giang, Kiên Giang đã tổ chức hơn 300 lượt tuyên truyền vận động người dân tự giác cam kết không tham gia cờ bạc. Đến nay, công an các tỉnh đã xử lý 37 vụ, 41 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan đến hoạt động đánh bạc qua biên giới Campuchia, giải cứu 15 nạn nhân thua bạc bị bắt giữ trái pháp luật.

ỨNG THÀNH