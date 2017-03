Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm hành vi khiêu khích khủng bố qua Internet

Nguồn tin từ Bộ Công an cho biết Đại tướng Trần Đại Quang - Bộ trưởng Bộ Công an đã có điện gửi Thủ trưởng, các tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ; giám đốc công an, cảnh sát PCCC các tỉnh, TP trực thuộc trung ương yêu cầu lực lượng Công an tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam.

Theo nội dung điện, thời gian qua tình hình mất an ninh, an toàn hàng không trên thế giới đang có xu hướng gia tăng. Các vụ khủng bố, tấn công mạng vào ngành hàng không liên tiếp xảy ra tại nhiều quốc gia.



Ảnh minh họa Do vậy, để chủ động đảm bảo an ninh, an toàn tại các cảng hàng không, sân bay của Việt Nam, bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương khẩn trương phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, TP, huyện đảo nơi có cảng hàng không, sân bay để nắm chắc tình hình an ninh, trật tự liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; phối hợp với doanh nghiệp cảng hàng không, hãng hàng không, các cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý những vụ việc phức tạp liên quan đến an ninh, an toàn hàng không.

Tập trung nắm chắc đối tượng, địa bàn trọng điểm, kịp thời phát hiện, có biện pháp ngăn chặn, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động xâm nhập, khủng bố, phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm; tăng cường bảo vệ an ninh nội bộ, chú trọng bảo vệ hệ thống thông tin chuyên ngành hàng không.

Tăng cường lực lượng nắm tình hình, phát hiện giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phát hiện ngăn chặn có hiệu quả hoạt động vận chuyển vũ khí, vật liệu nổ trái phép qua đường hàng không; rà soát các phương án bảo vệ; phương án phòng, chống khủng bố tại các cảng hàng không, sân bay, kịp thời phát hiện, khắc phục những mặt còn sơ hở.

Tăng cường quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại các cảng hàng không, sân bay, nhất là trên lĩnh vực xuất nhập cảnh; quản lý chặt thuê bao ĐTDĐ, Internet; tập trung xác minh làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng lợi dụng Internet, mạng xã hội đưa tin, bài bình luận, kích động tư tưởng Hồi giáo cực đoan, xúc phạm đạo Hồi, khiêu khích hành động khủng bố, bạo lực cực đoan.

Đẩy mạnh hợp tác với các tổ chức quốc tế và các quốc gia trong trao đổi thông tin về khủng bố quốc tế tác động đến an ninh quốc gia Việt Nam và nâng cao năng lực chống khủng bố.