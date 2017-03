Chiều 13-8, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an đã tổ chức công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng Bộ Công an đối với ba ông:

Trung tướng Phạm Minh Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Công an nhân dân; Trung tướng Tô Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm. XC