Bộ Công an đón nhận Huân chương cao quý của Campuchia và Lào

Đến dự lễ, có: Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an: Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng; Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng; Trung tướng Phạm Minh Chính, Thứ trưởng; Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng và Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục... thuộc Bộ Công an; các đồng chí đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng.

Đồng chí Thoong Băn Xẻng A Phon, Bí thư Ban chấp hành TW Đảng NDCM Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào gắn Huân chương Vàng Quốc gia lên lá cờ truyền thống của Công an Việt Nam.

Về phía Vương quốc Campuchia, có: Ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia; ngài Hul Phany, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Campuchia tại Việt Nam. Về phía CHDCND Lào, có: Đồng chí Thoong Băn Xẻng A Phon, Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh nước CHDCND Lào; đồng chí Sủn Thoon Xay Nhạ Chắc, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền CHDCND Lào tại Việt Nam.

Tại buổi lẽ, ngài Sar Kheng, được sự ủy quyền của Chính phủ Vương quốc Campuchia đã trân trọng gắn Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia lên Cờ truyền thống lực lượng CAND Việt Nam và trao Bằng chứng nhận. Tiếp đó, đồng chí Thoong Băn Xẻng A Phon, được sự ủy quyền của Nhà nước CHDCND Lào đã trân trọng gắn Huân chương Vàng Quốc gia lên Cờ truyền thống của lực lượng CAND Việt Nam và trao Bằng chứng nhận.

Ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia gắn Huân chương Hữu nghị lên lá cờ truyền thống của Công an Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Lê Hồng Anh nêu rõ: Bộ Công an Việt Nam rất vinh dự được đón nhận Huân chương Hữu nghị của Chính phủ Vương quốc Campuchia và Huân chương Vàng Quốc gia của Nhà nước CHDCND Lào, đây là những phần thưởng cao quý tặng Bộ Công an Việt Nam. Những chiến công, thành tích mà lực lượng CAND Việt Nam giành được trong suốt 65 năm qua luôn có sự giúp đỡ, ủng hộ to lớn, quý báu của lực lượng Công an hai nước Campuchia và Lào.

Lực lượng CAND Việt Nam nguyện làm hết sức mình để xứng đáng với phần thưởng cao quý mà Chính phủ Campuchia và Nhà nước Lào đã trao tặng, góp phần vào việc tăng cường quan hệ hợp tác gắn bó giữa lực lượng Công an ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, tô thắm tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân ba nước mãi mãi trường tồn.

Thay mặt lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ lực lượng CAND, Bộ trưởng Lê Hồng Anh chúc ngài Sar Kheng, chúc đồng chí Thoong Băn Xẻng A Phon, hai vị Đại sứ cùng các thành viên hai đoàn đại biểu cấp cao mạnh khỏe, hạnh phúc.

Qua hai vị Trưởng đoàn, đồng chí Bộ trưởng gửi lời cảm ơn sâu sắc và lời chúc tốt đẹp nhất đến lãnh đạo Đảng, Chính phủ, đến các vị lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ An ninh cùng toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an hai nước Campuchia và Lào anh em, chúc quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào đời đời bền vững.



Theo Công Gôn (CAND)