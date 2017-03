Bộ Công an khen ba tập thể Công an tỉnh Đồng Nai

(PL)- Tin từ Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai ngày 8-10 cho biết Thiếu tướng Nguyễn Văn Khánh, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đã trao bằng khen của Bộ Công an cho ba tập thể và ba cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt do Bộ Công an phát động vào tháng 9-2013.

Theo đó, ba tập thể gồm: Phòng Công tác chính trị, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (đều thuộc công an tỉnh). Cũng trong đợt này, Công an tỉnh Đồng Nai đã tuyên dương Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, Công an huyện Vĩnh Cửu vì thành tích xuất sắc trong việc bắt quả tang nhiều đối tượng của hai doanh nghiệp Trường Nguyên và Thùy Linh (huyện Vĩnh Cửu) bơm hút cát trái phép vào rạng sáng 6-9. N.ĐỨC