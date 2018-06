Bộ Công an: Không để xảy ra biểu tình trái pháp luật

Ngày 19-6, thông tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) vừa tổ chức buổi báo cáo thời sự về “Tình hình an ninh, trật tự trong nước thời gian qua”; “một số nội dung chính về dự thảo luật CAND sửa đổi, Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua..." cho đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong CAND.



Buổi báo cáo thời sự được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ Hội trường Bộ Công an tại Hà Nội đến Hội trường Bộ Công an tại TP.HCM và Hội trường trực tuyến Công an, Cảnh sát PCCC các tỉnh, TP trực thuộc trung ương; các học viện, trường CAND.

Tại buổi báo cáo, các đại biểu đã nghe tóm tắt về tình hình an ninh, trật tự trong nước trong thời gian qua.

Theo đó, lợi dụng việc Quốc hội khóa XIV đưa ra thảo luận về dự thảo luật đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong, Phú Quốc và thông qua Luật An ninh mạng, nhiều đối tượng chống đối trong và ngoài nước đã tổ chức tuyên truyền xuyên tạc trên mạng Internet để kêu gọi, lôi kéo người dân biểu tình phản đối hai dự luật này. Từ đó gây phức tạp về an ninh, trật tự ở nhiều địa phương trên địa bàn cả nước…

Cũng tại đây, một số nội dung chính về Luật CAND sửa đổi, Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội khóa XIV thông qua... đã được thông báo đến đội ngũ cán bộ, lãnh đạo chủ chốt trong CAND.

Sau buổi báo cáo, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an yêu cầu công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết dứt điểm các vấn đề mâu thuẫn, vướng mắc trong nhân dân. Qua đó, không để xảy ra khiếu kiện, tập trung đông người, biểu tình trái pháp luật và các hành vi quá khích khác.

Bộ Công an cũng yêu cầu xây dựng các phương án, sẵn sàng phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động biểu tình trái pháp luật; không để xảy ra tập trung đông người để các đối tượng xấu kích động gây phức tạp về an ninh, trật tự. Đồng thời, tổ chức công tác thường trực, ứng trực, đảm bảo phương tiện, lực lượng sẵn sàng triển khai các phương án xử lý tình huống phức tạp về an ninh, trật tự khi có yêu cầu.