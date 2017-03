Bộ Công an lập Cục Đối ngoại

Đây là cơ quan có nhiệm vụ công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế với định hướng “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế” với phương châm “triển khai đồng bộ và toàn diện” các hoạt động đối ngoại. Cục cũng có nhiệm vụ xây dựng, đàm phán, ký kết, phê duyệt các điều ước, thỏa thuận quốc tế song phương, đa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền đối ngoại, giao lưu văn hóa, thể thao, quân sự, võ thuật với lực lượng an ninh…

Đến nay Bộ Công an đã thiết lập quan hệ hợp tác với 161 cơ quan an ninh và cảnh sát thuộc 56 quốc gia, vùng lãnh thổ; tham gia 22 tổ chức, diễn đàn hợp tác an ninh, trật tự trong khu vực và trên thế giới. Việt Nam hiện là thành viên thứ 156 của Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol).

NGUYỄN DÂN