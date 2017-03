Bộ Công an trao quà cho ngư dân

Tại đây, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho biết Bộ Công an luôn xác định đảo Lý Sơn là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng. Do vậy với chức năng và nhiệm vụ của mình, Bộ Công an sẽ nghiên cứu để đề xuất với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng về những chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho quân, dân huyện đảo Lý Sơn.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu nói chuyện tại Âm Linh Tự. Ảnh: PHẠM MỊNH

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đã thay mặt Bộ Công an tặng quà cho 11 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 1 tỉ đồng xây dựng phòng tập đa năng cho Trường Tiểu học An Vĩnh, huyện Lý Sơn. Ngoài ra trao tặng 20 bộ máy vi tính cho phòng giáo dục huyện này…

Trong thời gian thăm và làm việc tại huyện đảo, đoàn công tác cũng đã đến thăm di tích Âm Linh Tự, nơi tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa, thắp hương tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải,…

PHẠM MỊNH