Bộ Công thương yêu cầu PVN đảm bảo về cung cấp khí

Ngày 2-3, Tập đoàn EVN đã báo cáo về nguy cơ thiếu điện vào mùa khô năm nay vì thiếu khí của các nhà máy điện trực thuộc PVN. Bộ Công thương yêu cầu Tập đoàn PVN khẩn trương đàm phán với Petronas (Malaysia) để đạt được lượng khí tối đa có thể cung ứng vào mùa khô này. Cạnh đó, rút ngắn tối đa thời gian dừng khai thác cụm mỏ phía bắc và kết nối giàn xử lý trung tâm BOA-CPP. PVN phải đàm phán với nhà điều hành mỏ Talisman lùi thời gian ngừng cấp khí toàn bộ nhà máy nhằm đảm bảo sản lượng điện của các nhà máy điện Cà Mau 1, 2 đạt tối đa sản lượng điện từ tháng 3 đến tháng 6-2009.

Bộ cũng yêu cầu EVN theo dõi sát tình hình phụ tải, lập phương thức vận hành hợp lý, huy động tối đa các nguồn điện có trong hệ thống, kể cả huy động các tổ máy chạy dầu khí.

Để việc thiếu điện triền miên không là đề tài chính cản trở việc phát triển đất nước, chúng ta cần phải xem xét quy hoạch lại ngành điện. Tập đoàn EVN và PVN đều là các tập đoàn con do Nhà nước lập ra để giúp bình ổn kinh tế vĩ mô, và cung cấp năng lượng điện ,xăng dầu cho sự phát triển kinh tế trong hiện tại và cả tương lai đất nước VN. Vậy nếu PVN lãi, hay EVN lãi thì nguồn thu đều được đưa về ngân sách. Tại sao chính phủ không quyết giá mua điện có lãi cho PVN, phần này sẽ được hạch toán theo dõi báo cáo riêng cho chính phủ. Nếu EVN lỗ do phải mua điện giá cao từ PVN, thì Nhà nước sẽ trích bù phần lãi từ PVN vào ngân sách, còn hơn là EVN đi mua điện của Trung Quốc. Hai tập đoàn lớn chỉ vì quyền lợi lãi lỗ mà quên đi nhiệm vụ chính trị quan trọng do chính phủ đặt vào tay họ là ổn định kinh tế vĩ mô, làm xấu đi hình ảnh tinh thần đoàn kết chiến đấu của Đảng và người dân VN. Họ đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình mà còn tìm mọi cách vươn vai ra đầu tư vào nhiều ngành tay trái khác. Để làm gì? Nếu có làm nhiều thì tiền cũng vào túi Nhà nước thôi? Tại sao họ không muốn cho Bộ Công thương cải cách ngành điện? Chính phủ đã lập ra các tập đoàn như dầu khí, điện lực, tài chính, bưu chính viễn thông, năng lượng.... thì nên kiểm tra quy định họ chỉ được làm đúng trách nhiệm được giao, không được lấn sân sang các lĩnh vực của các tập đoàn khác. Nếu cần phát triển ngành kinh doanh mới thì chính phủ sẽ lập ra tập đoàn mới. Chung quy lại, các tập đoàn do Nhà nước lập ra là để bình ổn kinh tế vĩ mô, phát triển đất nước, làm cho dân giàu nước mạnh chứ không phải để làm giàu cho riêng từng tập đoàn mà quên đi lợi ích quốc gia. Ngay trong thời kỳ khó khăn này, để đất nước có thể trụ vững, Nhà Nước và Chính Phủ hãy nhanh chóng xem xét quy hoạch lại quyền hạn và trách nhiệm của các tập đoàn, sao cho mỗi tập đoàn là một người con của một đất nước Việt Nam, biết thương yêu, đùm bọc hỗ trợ cho nhau. Nếu làm được điều đó, tôi tin đất nước sẽ ngày càng phát triển, dân giàu nước mạnh.