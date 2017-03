Bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An nhận danh hiệu Anh hùng

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Túy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An, đọc diễn văn ôn lại chặng đường 55 năm xây dựng và trưởng thành của BĐBP tỉnh Nghệ An, trong đó nêu bật những thành tích đặc biệt xuất sắc trong xây dựng và kiểm soát bảo vệ biên giới, vùng biển. Đáng chú ý trong công tác đấu tranh với tội phạm, BĐBP tỉnh Nghệ An đấu tranh thắng lợi 27 chuyên án; bắt giữ, xử lý 33 vụ/380 đối tượng; bắt giữ 325 vụ/443 đối tượng mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép các chất ma túy… Ngoài ra, BĐBP tỉnh Nghệ An cũng là lực lượng quan trọng trong quá trình thực hiện dự án tôn tạo, tăng dày cột mốc tuyến biên giới Việt-Lào.

Được sự ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã trao danh hiệu Anh hùng LLVT lần thứ 2 cho BĐBP tỉnh Nghệ An.

