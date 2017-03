Bộ GTVT sẵn sàng quản lý Vinashin, Vinalines

Ngày 28-9, tại cuộc họp giao ban báo chí định kỳ, trả lời câu hỏi của PV Pháp Luật TP.HCM về việc xem xét trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc bổ nhiệm ông Dương Chí Dũng (nguyên Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường cho biết đã rà soát lại những quy định và báo cáo Chính phủ cũng như các cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, theo ông Trường, do những sai phạm của ông Dũng diễn ra từ năm 2007, ông Dũng lại trải qua nhiều chức vụ nên khi bổ nhiệm chưa phát hiện được. “Điều này là do Bộ GTVT rà soát chưa tốt. Do đó khi tiến hành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, Bộ đã rút kinh nghiệm toàn diện. Tới đây, khi thực hiện bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, đặc biệt là nếu xuất thân từ doanh nghiệp thì trước khi bổ nhiệm Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an, thanh tra, tài chính” - ông Trường cho biết.

Đối với vấn đề tái cơ cấu các tập đoàn, đơn vị mà Bộ có chức năng quản lý ngành như Vinalines, Vinashin, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông cho biết Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT đã có tờ trình gửi Chính phủ. Theo đó, Bộ kiến nghị những đơn vị trên nếu Thủ tướng không quản lý trực tiếp thì Bộ sẽ quản lý.

Trả lời câu hỏi của PV báo Tuổi Trẻ về việc xử lý trách nhiệm của các cá nhân có liên quan đến dự án cảng Vân Phong, ông Trường không trả lời nhưng cho biết đã mời các cơ quan tư vấn nước ngoài tham gia quy hoạch. Hiện Hà Lan đã đồng ý giúp đỡ quy hoạch lại cảng Vân Phong theo nguồn không hoàn lại. Đồng thời, việc xây dựng cảng sẽ được thực hiện theo hình thức xã hội hóa.

