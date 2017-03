Bỏ HĐND, ai giám sát?

Đà Nẵng muốn dân bầu trực tiếp chủ tịch TP Tại phiên thảo luận, Bí thư Thành ủy TP Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận đã có cuộc trao đổi thú vị xoay quanh ý tưởng của Đà Nẵng bầu trực tiếp chủ tịch UBND TP, Pháp Luật TP.HCM lược ghi: Ông Thanh: Nếu trung ương cho phép thì Đà Nẵng sẽ có cách riêng. Chúng tôi làm thế này chỉ còn HĐND TP, còn quận, huyện, phường, xã thì không cần. Chủ tịch HĐND vẫn do hội đồng bầu. Còn chủ tịch UBND TP sẽ để dân bầu trực tiếp. Ông chủ tịch TP được dân bầu có quyền bổ nhiệm chủ tịch quận, huyện; chủ tịch quận, huyện lại bổ nhiệm chủ tịch xã, phường. Như vậy, chỉ cần bầu chủ tịch ở “chóp bu” thôi. Khi bầu, sẽ hiệp thương chọn ra ba ứng viên. Ứng viên có quyền công bố liên danh tranh cử với mình, chẳng hạn tuyên bố với cử tri là nếu trúng cử, tôi sẽ bổ nhiệm những ông này làm phó... Ba ứng viên mà tranh cử sẽ rất sôi nổi. Thế bộ máy hành chính mới mạnh được. Ông Thuận: Tôi hỏi anh, vậy thì Thành ủy lãnh đạo thế nào? Ông Thanh: Thì Thành ủy cùng MTTQ hiệp thương chọn ra ba ứng viên. Cần thiết thì một do Thành ủy giới thiệu, còn lại do MTTQ và các đoàn thể, cử tri giới thiệu. Các ứng viên phải một tám một mười chứ không phải bên tám bên hai... Trên bổ nhiệm dưới thì khỏi sợ “tộc to họ lớn”. Chủ tịch huyện mà bổ nhiệm mấy ông xã “giời ơi” thì chủ tịch TP dẹp luôn. Chứ như bây giờ, ông phường sai, ông quận làm chi được. Ông Thuận: Nếu mới làm được hai năm, chưa hết nhiệm kỳ, ê-kíp đó bê bối, không đảm đương được thì ai bãi? Ông Thanh: Có thể áp dụng hai cơ chế. HĐND TP cách chức và đồng thời Thủ tướng có quyền bãi. Đi ê-kíp đó xong, dân lại bầu ông chủ tịch khác... Ông Thuận: Phức tạp đấy anh Thanh ạ. Ông chủ tịch kế tiếp giữ nốt nhiệm kỳ còn lại hay phải tính theo nhiệm kỳ năm năm mới. Rồi các tỉnh khác cũng thí điểm như Đà Nẵng thì trên cả nước có thể phải tình trạng xôi đỗ. Khác với bây giờ, đến ngày là HĐND, UBND các cấp trên cả nước đồng loạt hết nhiệm kỳ, đồng loạt bầu đại biểu hội đồng để hội đồng bầu chủ tịch và các thành viên UBND... NGHĨA NHÂN ghi