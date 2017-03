Bỏ HĐND quận, phường: Ổn thôi!

Bỏ HĐND quận, huyện, phường ai sẽ đảm đương vai trò của những cơ quan này, HĐND TP có gì thay đổi? Trả lời phỏng vấn Báo Pháp Luật TP.HCM, ông Châu Minh Tỷ - Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM cho biết: “Việc có bỏ HĐND cấp quận, huyện hay không thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Với tư cách cá nhân, tôi nghĩ nếu quận, huyện không còn HĐND cũng không ảnh hưởng lớn đến quyền có đại diện và làm chủ của người dân. Tất nhiên sẽ có một số thay đổi về tổ chức, nhân sự, bộ máy... của HĐND TP”.

Sẽ tăng đại biểu ở quận đông dân

. Thưa ông, HĐND TP sẽ có gì thay đổi nếu bỏ HĐND quận, huyện, phường?

+ Hướng giải quyết chung là số đại biểu HĐND TP sẽ tăng lên để mỗi quận, huyện phải có một tổ đại biểu. Hiện nay, còn một vài quận, huyện chưa đủ số lượng thành một tổ đại biểu. Nếu quận, huyện nào đông dân thì số đại biểu sẽ tăng lên và ngược lại.

Đồng thời, số đại biểu chuyên trách cũng sẽ tăng để hoạt động giám sát tốt hơn. Hiện giờ, số đại biểu chuyên trách của HĐND TP vừa ít mà phần lớn lại là cán bộ, viên chức. Họ vừa làm công việc chuyên môn rất nhiều, vừa làm đại biểu nên giám sát còn hạn chế. Số lượng đại biểu bao nhiêu phải do luật định chứ không phải mình muốn bao nhiêu thì muốn.

. Ông đánh giá sau khi bỏ HĐND cấp cơ sở như vậy, HĐND TP cần tăng bao nhiêu đại biểu? Trong đó cần bao nhiêu đại biểu chuyên trách?

+ Theo tôi, tổng số đại biểu nên tăng từ 95 đại biểu hiện nay lên 120-130 đại biểu. Riêng đại biểu chuyên trách, cần tối thiểu 18 người thì mới đáp ứng được các hoạt động của HĐND. Hiện TP là địa phương có số đại biểu chuyên trách cao nhất nước nhưng cũng chỉ có chín người thôi, còn lại là đại biểu kiêm nhiệm.

. Vai trò và quyền hạn của HĐND TP lúc đó sẽ khác với hiện nay như thế nào, thưa ông?

+ Có hay không có HĐND quận, huyện, phường thì HĐND TP vẫn phải làm những công việc thuộc trách nhiệm của mình. Đại biểu HĐND TP vẫn tiếp xúc cử tri, tăng cường hoạt động giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng theo thẩm quyền luật định.

. Nếu không còn HĐND quận, huyện, phường, chủ tịch UBND cấp này sẽ do ai quyết định?

+ Khi không còn HĐND nữa, bộ máy hành chính ở cấp dưới đương nhiên phải do cấp trên bổ nhiệm. Lúc đó, chủ tịch UBND cấp dưới sẽ do chủ tịch UBND cấp trên trực tiếp bổ nhiệm. Cụ thể là chủ tịch UBND quận, huyện sẽ do chủ tịch UBND TP bổ nhiệm, còn chủ tịch phường sẽ do chủ tịch UBND quận bổ nhiệm.

Không ảnh hưởng việc đại diện cho dân

. Có ý kiến lo nếu bỏ HĐND cấp quận và phường sẽ thu hẹp quyền có đại diện của người dân. Ông nghĩ sao về điều này?

+ Hiện giờ, người dân có rất nhiều người đại diện cho mình, đâu riêng mỗi ông đại biểu HĐND các cấp. Phụ nữ có hội phụ nữ, nông dân có hội nông dân, thanh niên có hội thanh niên... Hơn nữa, bỏ HĐND cấp quận, huyện, phường thì người dân vẫn còn đại biểu Quốc hội và HĐND TP. Hai cấp này mới quyết định được nhiều việc chứ quận, huyện, phường cũng đâu quyết được gì to tát.

Cũng cần nói thêm, hiện nay người đại diện hiệu quả nhất cho dân là nhà nước. UBND các cấp cũng là một cơ quan “đại diện” cho dân. Chẳng hạn như quyền và lợi ích hợp pháp của dân bị xâm hại, họ yêu cầu thì UBND là người giải quyết. UBND và công chức nhà nước đều làm theo luật định. Những sự việc cần giải quyết theo khuôn khổ luật thì công chức phải làm, không nhất thiết chuyện gì cũng phải nhờ đại biểu HĐND lên tiếng. Người dân vẫn có thể phản ánh trực tiếp đến chính quyền.

Cơ quan nhà nước thì nhiều nhưng mỗi loại việc chỉ có một cơ quan có thẩm quyền giải quyết, giống như trong một gia đình, người bồng em, người xay lúa chứ không thể bảo người xay lúa đi bồng em và ngược lại. Vấn đề là người dân phải gõ đúng cửa. Hiện nay hay có tình trạng người dân gửi đơn khiếu nại đến nhiều nơi, vừa khiếu vừa tố nên việc giải quyết dễ bị kéo dài. Nếu gửi không trúng thì phải đi lòng vòng, kể cả nếu gửi đại biểu HĐND hay Quốc hội thì họ cũng đâu có trực tiếp giải quyết được.

. Nhưng liệu việc bỏ HĐND quận, phường có hạn chế việc tiếp xúc của cử tri với người đại diện của họ?

+ Không có vấn đề gì. Một năm ở mỗi cấp đại diện có ít nhất là hai kỳ họp. Trước và sau kỳ họp đều có tiếp xúc cử tri nên mỗi năm có đến bốn kỳ tiếp xúc cử tri. Như vậy trong một năm, cử tri tiếp xúc với bốn tổ đại diện là đại biểu Quốc hội, HĐND TP, quận, huyện, phường tới 16 lần. Những lần tiếp xúc này diễn ra trong khoảng thời gian xê xích không bao nhiêu. Liệu có ai chịu khó tiếp xúc đầy đủ hết không? Thực tế, các cuộc tiếp xúc cử tri tới lui cũng toàn những người quen thuộc, phần lớn là cán bộ, là các bác hưu trí hay chỉ có những người có bức xúc mới tham gia. Nên việc bớt hai cấp HĐND về số lượng có giảm một nửa số lần tiếp xúc cử tri nhưng thật ra vẫn đảm bảo quyền của cử tri.

Thật ra việc bỏ HĐND cấp quận và phường đã có định hướng của Nghị quyết trung ương V, tôi nghĩ Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét, quyết định. Nếu Quốc hội thấy ổn thì sửa luật để ta làm. Nếu không sửa luật ngay thì Quốc hội ban hành nghị quyết thí điểm một số nơi. Sau đó tổng kết lại tốt thì tiếp tục nhân rộng, nếu không tốt thì ngừng, trở về như cũ.

Về nguyên tắc, TP phải chờ Quốc hội cho phép rồi mới có thiết kế và những đề xuất cụ thể để trình lên, được duyệt rồi mới thực hiện được.

. Xin cảm ơn ông!