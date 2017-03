Bỏ họp, 11 thủ trưởng bị phê bình

Cạnh đó, chủ tịch tỉnh cũng ký văn bản phê bình thủ trưởng tám đơn vị gồm: Sở Công Thương; Ngoại vụ; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Cục Hải quan Long An; Ngân hàng nhà nước Việt Nam - Chi nhánh Long An; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Đài phát thanh và Truyền hình Long An cũng vì bỏ phiên bế mạc kỳ họp.

Các văn bản trên đề nghị thủ trưởng các sở ngành, đoàn thể nói trên rút kinh nghiệm, không lập lại khuyết điểm.

T.VÂN