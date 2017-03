Bỏ lệ phí tham quan nhiều khu du lịch

Đặt, đổi tên đường; điều chỉnh, bãi bỏ một số loại lệ phí; đề xuất khung giá đất và kế hoạch sử dụng đất năm 2010... là các nội dung mà UBND TP Đà Nẵng đề xuất trong kỳ họp thứ 15 HĐND TP Đà Nẵng khai mạc ngày 22-12.

Với đề án đặt, đổi tên đường mới, bà Nông Thị Ngọc Minh, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, nói: Đề án đề xuất đặt, đổi tên của 95 đường thuộc chín khu dân cư và sẽ lấy tên các danh nhân của TP Đà Nẵng và của cả nước để đặt tên các con đường. Với những con đường ngắn, hẹp sẽ hạn chế sử dụng tên danh nhân mà chỉ đặt tên theo số gắn với tên bảy làng cũ của Đà Nẵng.

Phí giữ xe máy tại TP Đà Nẵng sẽ tăng. (Ảnh minh họa)

Đại biểu Lê Tự Cường, Trưởng ban Văn hóa-Xã hội, cho biết: Sẽ không đặt tên danh nhân Phù Đổng cho một đoạn đường dài chưa tới 1 km thuộc khu dân cư Hòa Thọ và Đông Phước như đề án. TP sẽ lấy tên này dành cho một con đường khác xứng đáng hơn.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị HĐND điều chỉnh, bãi bỏ một số loại phí và lệ phí.

Cụ thể, với phí dự thi, dự tuyển ở cơ sở đào tạo và cơ sở dạy nghề, UBND TP đề xuất thu từ 30.000 đến 40.000 đồng/hồ sơ. Với phí đăng ký giao dịch đảm bảo và phí cung cấp thông tin về giao dịch đảm bảo tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất, mức thu đề xuất từ 10.000 đến 60.000 đồng/trường hợp.

Chiều 22-12, HĐND TP Đà Nẵng đã thống nhất bầu ông Phùng Tấn Viết giữ chức phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ông Viết sinh năm 1958, quê huyện Điện Bàn (Quảng Nam), là tiến sĩ kinh tế. Từ năm 1997 đến năm 2004 là giám đốc Sở Thương mại TP Đà Nẵng. Sau đó ông làm giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Đà Nẵng.

Các loại lệ phí sẽ điều chỉnh gồm phí trông giữ xe đạp, xe máy, ôtô; phí hộ tịch; phí dự thi cấp chứng chỉ A, B, C về ngoại ngữ và tin học.

UBND TP Đà Nẵng cũng đề nghị bãi bỏ lệ phí tham quan khu du lịch sinh thái Sơn Trà, khu du lịch Bà Nà, khu du lịch Suối Mơ. Trước đây mức thu của các khu du lịch này khoảng 2.000-10.000 đồng/lượt khách.

Về phương án kế hoạch sử dụng đất năm 2010, ông Mai Đức Lộc, Trưởng ban Kinh tế và Ngân sách HĐND TP, cho biết năm qua không đạt kế hoạch đã đề ra. Ban đã đề xuất HĐND xem xét kế hoạch sử dụng đất năm 2010 như sau: đất chuyên dùng là 2.182 ha, đất xây dựng các khu dân cư là 242 ha, đất nông nghiệp là 700 ha.

Trước đó, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, báo cáo về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 2009-2010. Theo đó, năm 2009, GDP của Đà Nẵng ước đạt trên 9.236 tỉ đồng, tăng 11,2% so với năm 2008. Năm 2010, Đà Nẵng sẽ tăng trưởng GDP 12%-13% bằng các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng giải pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng. TP Đà Nẵng cũng cam kết tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, chính trị, quốc phòng, an ninh...

