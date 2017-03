Bỏ Luật Nhà văn, chuẩn bị Luật Biểu tình

Trước đó, QH đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ QH khóa XIII (2011-2015). Theo đó, các dự án Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trưng cầu dân ý, Luật Về hội (hoặc Luật Lập hội) và Luật Biểu tình được đưa vào chương trình chuẩn bị. Lý giải điều này, Ủy ban Thường vụ QH (TVQH) cho biết ba dự luật đầu tiên đã từng được đưa vào chương trình nhiệm kỳ QH khóa XI, XII nhưng trong quá trình soạn thảo còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ, ý kiến còn khác nhau. Vì thế, cơ quan trình dự án đã đề nghị chưa đưa vào chương trình chính thức để tiếp tục nghiên cứu.

Riêng về Luật Biểu tình, TVQH cho rằng việc đưa vào chương trình chuẩn bị nhằm để thể chế hóa Điều 69 của Hiến pháp 1992, đồng thời tạo công cụ pháp lý để công dân thực hiện quyền của mình và Nhà nước quản lý, kiểm soát hoạt động biểu tình theo đúng pháp luật. Do đó cần chuẩn bị kỹ về nội dung, cân nhắc thời điểm trình QH cũng như điều kiện tổ chức thực hiện để tránh việc lợi dụng biểu tình để gây rối loạn.

Ngoài ra, TVQH cũng quyết định rút khỏi chương trình các dự án luật do đại biểu (ĐB) QH đề nghị xây dựng là Luật Nhà văn (do ĐB Nguyễn Minh Hồng - Nghệ An đề xuất), Luật Bảo vệ quyền riêng tư (do ĐB Đặng Thị Hoàng Yến - Long An đề xuất) với lý do phạm vi điều chỉnh, chính sách, nội dung cơ bản chưa được làm rõ. Ba luật khác cũng được rút khỏi chương trình là Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Luật Bảo vệ sức khỏe tâm thần; Luật Hiến máu. Các dự án luật khác được ĐBQH đề nghị đưa vào chương trình khi thảo luận tại QH như Luật Từ chức, Luật Tòa án Hiến pháp, Luật Nông dân cũng không được chấp thuận. Tuy nhiên, Luật Thư viện vẫn được giữ nguyên ở chương trình chính thức.

Bảo vệ quyền sở hữu vàng của người dân Sáng cùng ngày, QH đã thông qua nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn. Theo đó, QH yêu cầu thực hiện cơ chế giá thị trường đối với điện, xăng dầu, than và các hàng hóa, dịch vụ quan trọng khác. Năm 2015, các đơn vị phải thực hiện xong việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Liên quan đến lĩnh vực ngân hàng, nhất là việc quản lý vàng, QH yêu cầu không được để giá vàng trong nước chênh lệch quá lớn so với giá thế giới. Đặc biệt, phải bảo vệ quyền sở hữu vàng của người dân và có chính sách huy động nguồn lực vàng trong dân để phục vụ mục tiêu phát triển. QH cũng quyết định lấy năm 2012 là năm thiết lập lại kỷ cương trong quản lý trật tự, an toàn giao thông. Trong đó, xác định chỉ tiêu từ năm 2012 giảm số vụ tai nạn, số người chết do tai nạn giao thông 5%-10%/năm; giảm mức độ ùn tắc giao thông ở Hà Nội và TP.HCM. QH cũng ủng hộ việc tăng mức xử phạt về giao thông nhằm răn đe, giáo dục.

