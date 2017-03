Bộ Ngoại giao: Trung Quốc thúc đẩy quân sự hóa ở biển Đông

Ngày 25-2, tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam, trước câu hỏi về việc truyền thông Mỹ cáo buộc Trung Quốc điều chiến đấu cơ ra đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa và đặt hệ thống radar ở Trường Sa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình một lần nữa khẳng định: Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là không thể tranh cãi.

“Bất chấp sự phản đối và quan ngại của Việt Nam cũng như cộng đồng quốc tế, Trung Quốc vẫn tiếp tục có những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam, thúc đẩy quân sự hóa ở biển Đông và còn đe dọa đến hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như an ninh, an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển Đông” - ông Bình nói.



Đồng thời, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng bày tỏ: “Chúng tôi kiên quyết phản đối những hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam và yêu cầu Trung Quốc có những lời nói, hành động trách nhiệm và mang tính xây dựng trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực cũng như trên thế giới trên tinh thần tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982 cũng như tuyên bố về ứng xử của các bên trên biển Đông DOC”.