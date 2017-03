Bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Phó Giám đốc CATP Hà Nội

Tại buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội - khẳng định, việc Đại tá Nguyễn Duy Ngọc được Đảng ủy công an Trung ương và Thành ủy Hà Nội tin tưởng, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc xuất phát từ chính phấn đấu, nỗ lực cá nhân của Đại tá Ngọc, cũng như sự đùm bọc, chia sẻ, giúp đỡ của đồng đội, đồng chí, của Đảng ủy Ban Giám đốc CATP, của lãnh đạo Bộ Công an, cũng như của Thành ủy, HĐND và UBND TP. Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an cho Đại tá Nguyễn Duy Ngọc. (Ảnh: ANTĐ)