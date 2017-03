Bổ nhiệm lại ba thứ trưởng

Cụ thể, bổ nhiệm lại có thời hạn hai ông Nguyễn Minh Hồng và ông Nguyễn Thành Hưng giữ chức Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bổ nhiệm lại ông Cao Lại Quang giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Thủ tướng cũng vừa ký các quyết định bổ nhiệm ba chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV) công ty TNHH một thành viên của ba tập đoàn Điện lực Việt Nam, Dệt may Việt Nam, Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam. Cụ thể, bổ nhiệm ông Đào Văn Hưng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam; bổ nhiệm ông Vũ Đức Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị, giữ chức Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH một thành viên Tập đoàn Dệt may Việt Nam; bổ nhiệm ông Trần Xuân Hòa, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, giữ chức Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam.

