Bổ nhiệm một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm

Sáng 28/9, Công an tỉnh Nam Định long trọng tổ chức lễ trao tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho đồng chí Hoàng Thọ Đan, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam Ninh; trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho đồng chí Phan Văn Vĩnh, nguyên Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định và công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm cho Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh; quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho đồng chí Đặng Văn Sinh.

Tới dự buổi lễ, về phía Bộ Công an có Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Trần Bá Thiều - Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng; các tướng lĩnh, lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh Nam Định qua các thời kỳ. Về phía địa phương có đồng chí Phạm Hồng Hà, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Nam Định.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã trao các quyết định tặng thưởng Huân chương cho các đồng chí Hoàng Thọ Đan, Phan Văn Vĩnh về các thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cũng đã trao các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 2 đồng chí Phan Văn Vĩnh, Đặng Văn Sinh.

Theo Hương Vũ (CAND)