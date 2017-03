Bộ NN&PTNT giải thích về số liệu cho nước ngoài thuê đất rừng

Ngày 16-6, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã ký công văn báo cáo Quốc hội về việc vênh số liệu cho thuê đất rừng như trên. Theo đó, Bộ NN&PTNT khẳng định không phải tất cả 18 tỉnh Ủy ban Quốc phòng và An ninh đề cập đều có doanh nghiệp (DN) nước ngoài thuê đất lâm nghiệp để trồng rừng. Chỉ có 10 tỉnh có DN nước ngoài thuê đất lâm nghiệp trồng rừng (Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam, Bình Định, Kon Tum, Khánh Hòa và Bình Dương) như Chính phủ đã báo cáo Quốc hội.

Với tám tỉnh còn lại, Thanh Hóa, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Đồng Nai có DN nước ngoài đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lâm sản; Lâm Đồng, Bình Thuận có DN nước ngoài đầu tư các dự án tổng hợp (trồng chè, hoa, cây nông lâm kết hợp, chăn nuôi, du lịch sinh thái…); Yên Bái, Hòa Bình hiện không có DN nước ngoài thuê đất trồng rừng.

Về diện tích đất cho thuê vênh nhau, theo Bộ NN&PTNT là do cách thống kê. Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội đã dựa theo báo cáo của cơ quan công an, thống kê diện tích dự kiến theo giấy phép đầu tư của các tỉnh. Trong khi đó, Bộ NN&PTNT thống kê diện tích dự kiến theo giấy chứng nhận đầu tư và quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết chính thức của các tỉnh có DN nước ngoài thuê đất lâm nghiệp trồng rừng.

Trong 10 tỉnh có DN nước ngoài thuê đất, chỉ có số liệu tại Nghệ An là không thống nhất. Số liệu của Bộ NN&PTNT thấp hơn khoảng 53.150 ha là do UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty InnovGreen với diện tích dự kiến là 70.000 ha nhưng sau khi bóc tách các khu vực ảnh hưởng an ninh, quốc phòng, UBND tỉnh đã ra quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết vùng nguyên liệu cho dự án của Công ty InnovGreen với quy mô gần 16.850 ha.

Cũng theo Bộ NN&PTNT, diện tích chênh lệch còn lại (gần 40.000 ha) nằm ở tám tỉnh có DN nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng không thuê đất trồng rừng mà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến lâm sản, làm dự án khác hoặc DN đã bị thu hồi giấy chứng nhận đầu tư.

VĂN TIẾN