Bộ Nông nghiệp phải mạnh mẽ hơn để bảo vệ nông dân

Không làm rõ, dân xài hàng giả mãi Trả lời về tình trạng phân bón giả tràn lan, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết theo quy định hiện hành, phân bón hữu cơ do Bộ Công Thương quản lý, còn Bộ Nông nghiệp chỉ quản lý phân hữu cơ và vi sinh. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng thừa nhận sự “nhức nhối” về tình trạng hàng giả nhưng cho hay lỗi do các quy định của pháp luật chưa phù hợp và chế tài xử phạt chưa đủ răn đe. Cùng chung ý kiến với ông Hoàng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho rằng do chế tài xử phạt còn nhẹ nên nhiều đơn vị không sợ, cố tình vi phạm. “Bộ đang kiến nghị xây dựng hệ thống các đơn vị kiểm tra chất lượng sản phẩm ở các tỉnh, thành nhưng do khó khăn của nền kinh tế nên chưa có được nguồn vốn để làm” - ông Quân nói. Nghe xong phần trả lời trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thảng thốt: “Nghe bộ trưởng nói tôi thấy rất đáng lo. Hàng hóa nào cũng phải được kiểm tra chất lượng. Nếu chúng ta không làm rõ sai trái, thật hay giả thì dân chúng ta sẽ phải xài hàng giả mãi thôi!”. Nhiều lời hứa thực hiện chậm Báo cáo việc triển khai thực hiện nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho hay Chính phủ đã nghiêm túc triển khai. Đến nay, nhiều việc đã đạt được kết quả tích cực như giãn, hoãn, miễn, giảm thuế cho DN; mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; kiểm soát cơ bản tình trạng nhập khẩu gia cầm trái phép; giảm lãi suất... Tuy nhiên, một số việc triển khai còn chậm, cần tiếp tục tập trung trong thời gian tới như: Hỗ trợ các DN còn nhiều khó khăn; hỗ trợ di dân tái định cư; phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng; tín dụng ưu đãi nhà ở xã hội; xử lý nợ xấu; quá tải bệnh viện.