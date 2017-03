Bỏ phiếu tín nhiệm: Hai hay ba mức?

Tổng Bí thư NGUYỄN PHÚ TRỌNG: “Ba mức tín nhiệm và lấy phiếu một lần vào năm thứ ba” Khi góp ý cho dự thảo trên tại tổ ĐBQH TP Hà Nội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho rằng đây là vấn đề liên quan đến nhiều thứ và là lần đầu tiên làm nên còn lúng túng. “Đúng là vừa qua chúng ta có thực tế rồi nên có nhiều ý kiến khác nhau. Ngay cả chúng ta ngồi đây cũng đã khác nhau rồi, chưa kể ý kiến nhân dân. Đó còn là chưa kể trường hợp công bố, công khai mức nào, công bố ở đâu, trong này chỉ nói là công khai với đối tượng được lấy phiếu trong hội nghị này thôi. Chứ công bố, đăng báo lên thì toàn thế giới sẽ biết ai được bao nhiêu phiếu, rồi thì cũng rất tâm tư. Thế này thì thôi tôi còn gì uy tín mà tôi làm việc. Thế này thì luôn luôn phải co mình lại để đối phó chứ nếu làm hết mình là va chạm, mà va chạm là mất phiếu. Nó có mặt này, mặt kia. Cho nên lúc này ta tạm thống nhất với nhau là tương đối, rồi làm tiếp” - Tổng Bí thư nói. Giải thích vì sao lại có ba mức đánh giá tín nhiệm, Tổng Bí thư cho hay vì lấy phiếu theo ý nghĩa như trên nên thiết kế ở ba mức. “Khi đã 2/3 ĐB tín nhiệm thấp thì mặc nhiên thôi và nếu bị trên 50% thì khóa sau tôi đưa anh ra bỏ phiếu rồi còn gì nữa. Quy định thế răn đe chứ, sợ chứ. Trên thực tế đúng như các đồng chí nói khối anh sợ, phải có điều chỉnh. Vì thế nên mới đưa ra ba mức là tương đối co giãn để biết anh đang ở mức nào ở sự tín nhiệm của tập thể đó”. Tổng Bí thư cũng cho rằng sở dĩ chỉ lấy một lần vì công tác cán bộ đã được đánh giá bằng rất nhiều lần như đánh giá trước khi bầu cử, khi bầu vào các chức danh… Do đó, nếu lấy như cũ thì quanh năm chỉ bận việc lấy phiếu, còn làm với ăn gì nữa. Vì thế, quy định như trong dự thảo là phù hợp.