Bộ Quốc phòng kiểm tra Biên phòng cửa khẩu cảng Kỳ Hà và Sư đoàn 315

Tại hai đơn vị được kiểm tra, Thượng tướng Nguyễn Thành Cung biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đã phối hợp tốt với các lực lượng giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chủ quyền an ninh biên giới. Thượng tướng cũng nhắc nhở hai đơn vị cần tăng cường xây dựng nề nếp chính quy, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, thường xuyên nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng tham gia phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn...

LÊ PHI