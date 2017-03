Bộ Quốc phòng là lực lượng chủ công trong thực hiện chiến lược biển, đồng thời nắm chắc tình hình trên biển và phối hợp với Bộ Ngoại giao tham mưu với Nhà nước những chính sách phù hợp để bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Chủ tịch nước yêu cầu Bộ Quốc phòng thực hiện có hiệu quả chín chương trình công tác lớn trong nhiệm kỳ 2011-2015, đặc biệt thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu, phối hợp xử lý kịp thời các tình huống, giữ ổn định trên biển, trên không, nội địa, biên giới và các địa bàn trọng điểm; không để bị động và bất ngờ.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc với Bộ Công an về việc rà soát, bổ sung và hoàn thiện quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Công an và Văn phòng Chủ tịch nước về lĩnh vực an ninh.

XA