Bố trí, sử dụng cán bộ: Hẹp nguồn đầu vào, tắc lối ra!

Tại hội nghị cán bộ chủ chốt TP.HCM quán triệt nghị quyết và các văn bản của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa X (ngày 31-3), dẫn kết luận của trung ương, ông Dương Quan Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM, cho biết việc đổi mới công tác cán bộ còn chậm về phương pháp và quy trình đánh giá cán bộ, công chức; thiếu cơ chế thay thế kịp thời những cán bộ yếu kém... Thực tế ghi nhận của Pháp Luật TP.HCM cho thấy việc tuyển dụng, sử dụng và đào thải cán bộ, công chức (CB, CC) tại TP.HCM cũng không nằm ngoài thực trạng chung này.

Nguồn tuyển dụng hạn hẹp

Mỗi năm Sở Nội vụ TP đều tổ chức thi tuyển công chức cho các quận, huyện, sở, ngành. Mỗi kỳ thi các đơn vị sẽ đưa những cán bộ đang làm việc hợp đồng tại đơn vị mình tham gia thi tuyển, ai đậu sẽ được vào biên chế chính thức. Bà Cao Thị Loan, Trưởng phòng Nội vụ quận Tân Bình, cho biết nguồn tuyển lao động làm hợp đồng ở các quận, huyện hiện nay lấy từ nguồn sinh viên mới ra trường (luật, Học viện Hành chính quốc gia là chủ yếu), từ sự gửi gắm người quen hoặc từ tổ dân phố giới thiệu. Một nguồn nữa là từ trung tâm giới thiệu việc làm. “Nguồn sinh viên và cán bộ gửi gắm là chủ yếu nhưng dù nguồn nào vẫn phải đảm bảo trình độ, năng lực mới được nhận. Chờ có đợt thi công chức, quận đưa lực lượng này đi thi để vào biên chế” - bà Loan nói.

Lãnh đạo một sở (đề nghị không nêu tên) tỏ ra bức xúc về thực tế tuyển dụng theo kiểu cấp trên gửi gắm. “Ban đầu gửi vào làm bảo vệ. Một thời gian sau, nhờ “nỗ lực” học thêm, học tại chức này nọ, anh này được đưa vào làm hợp đồng tại một phòng của sở. Đến dịp thi tuyển công chức thì thi, rồi nghiễm nhiên thành chuyên viên chính thức. Nhân viên của mình vào ra thế nào, năng lực đến đâu, lãnh đạo biết hết chứ. Nhưng biết thì biết vậy chứ cũng khó làm gì được!” - vị này kể một trường hợp cụ thể.

Ông Châu Minh Tỷ, Giám đốc Sở Nội vụ, cũng cho biết việc thi tuyển công chức hiện nay chỉ để hợp thức hóa những người đang làm việc theo dạng hợp đồng tại các quận, huyện, sở, ngành chứ không phải là thi tuyển cạnh tranh. Và như vậy chỉ những người đang làm việc trong cơ quan nhà nước mới được dự thi.

Vào rồi thì rất khó ra

“Một khi đã vào biên chế rồi thì rất khó ra” - ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND quận 1, nhận xét. Thực tế cũng cho thấy chính vì tâm lý “công chức suốt đời” này mà không ít quận, huyện gặp nhiều khó khăn trong việc tinh giản biên chế theo Nghị định 132 ngày 8-8-2007. Theo nghị định này, CB, CC không hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liền do năng lực chuyên môn, nghiệp vụ yếu sẽ bị đào thải. Vậy nhưng hơn một năm qua, các quận, huyện chủ yếu chỉ tinh giản được ở khối giáo dục. Mà những người được tinh giản này chủ yếu là do sức khỏe yếu nên tự nguyện xin nghỉ chứ ít có trường hợp nào vì lý do không hoàn thành nhiệm vụ.

“Năm 2008, quận 1 tinh giản được 17 trường hợp nhưng khối giáo dục đã chiếm 14 người. Các đối tượng này đều nghỉ do sức khỏe không đảm bảo chứ không có ai do không hoàn thành nhiệm vụ. Việc tinh giản do hai năm không hoàn thành nhiệm vụ rất khó xác định. Cũng bởi vì đồng lương của anh em ít quá nên cũng chẳng ai nỡ cuối năm nhận xét “không hoàn thành nhiệm vụ”, cứ du di cho nhau” - ông Ngô Kiếm Bình, Trưởng phòng Nội vụ quận 1, cho biết.

Tương tự, ở các quận Tân Bình, Bình Tân cũng vậy. Bà Cao Thị Loan, Trưởng phòng Nội vụ quận Tân Bình, cho hay năm qua, 19 trường hợp tinh giản của quận cũng chủ yếu ở khối giáo dục và đều tự nguyện xin nghỉ. “Khối hành chính chỉ có một vài trường hợp nhưng quận phải gợi ý vận động họ mới chịu làm đơn. Thậm chí có trường hợp hai đợt không được lên lương và được đưa vào diện tinh giản nhưng nhất định... không chịu về, quận phải đến gia đình vận động người nhà mãi mới xuôi” - bà Loan kể.

Ngồi chờ đến tuổi nghỉ hưu

“Không chỉ Bình Tân mà nhiều quận khác cũng khó có thể cho cán bộ nghỉ việc vì lý do hai năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ. Dù hàng năm đều có bản đánh giá năng lực cán bộ nhưng việc đánh giá này có sự du di, nếu không xuất sắc thì cũng đạt hoàn thành nhiệm vụ. Mà nếu có CB, CC không hoàn thành nhiệm vụ thật đi chăng nữa thì cũng chẳng ai lại đánh giá như thế với một cán bộ đã có cống hiến nhiều năm trong ngành. Lý thì đã rõ rồi nhưng còn cái tình nữa. Ai nỡ làm vậy!” - ông Dương Văn Thanh, Trưởng phòng Nội vụ quận Bình Tân, bày tỏ.

Ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND quận 1, cũng cho biết rất khó xử đối với những trường hợp là cán bộ đã lớn tuổi, trình độ năng lực không đáp ứng công việc hiện tại nhưng chưa đến tuổi hưu. “Quận chỉ vận động để họ tự làm đơn xin nghỉ, còn người nào không muốn về thì quận phải cố gắng bố trí công việc phù hợp nhất cho họ làm chờ đến đúng tuổi hưu” - ông Tuyến cho biết.

Bà Loan bổ sung thêm: “Thực tế có một số trường hợp làm lãnh đạo ở phường lâu năm nhưng do năng lực, trình độ không thể đáp ứng công việc. Thế nhưng, họ chưa đủ tuổi nghỉ hưu “non” mà cũng không phải là đối tượng hai năm liền không hoàn thành nhiệm vụ nên phải rút về quận chờ đến tuổi nghỉ hưu”.