Bộ trưởng Lê Hồng Anh thăm và chúc Tết tại các tỉnh Tây Nguyên

Trong 2 ngày 27 và 28/1, Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, lực lượng Công an các tỉnh Kon Tum, Gia Lai và Đắk Lắk.

Sau khi nghe lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên, Đại tướng Lê Hồng Anh thay mặt Bộ Chính trị và lãnh đạo Bộ Công an, biểu dương những thành tựu mà cán bộ và nhân dân các tỉnh Tây Nguyên đạt được trong thời gian qua đã góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng chung với cả nước. Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng quà cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Gia Lai. Nhân dịp năm mới, Đại tướng Lê Hồng Anh đã gửi lời thăm hỏi ân cần đến các gia đình có công với cách mạng, gia đình thương binh, liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những nhân sĩ, trí thức, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động… những người đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển Tây Nguyên bền vững nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung. Trong thời gian tới, Đại tướng Lê Hồng Anh yêu cầu Đảng bộ và chính quyền các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chỉ đạo làm tốt công tác đảm bảo an ninh, quốc phòng gắn với phát triển kinh tế-xã hội, nhằm đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Trước mắt, trong dịp Tết Tân Mão 2011, chính quyền các cấp không được để người dân nào thiếu đói, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhà nào cũng được đón Tết đầm ấm, hạnh phúc. Đối với lực lượng Công an nhân dân, Đại tướng Lê Hồng Anh nhấn mạnh, cần phải tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, bám sát địa bàn cơ sở để đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương, lo cho nhân dân được đón Tết yên bình, hạnh phúc. Đến thăm, tặng quà, chúc Tết và nói chuyện với cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nguyên, Đại tướng Lê Hồng Anh khen ngợi tinh thần thường trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng Cảnh sát cơ động đóng chân trên địa bàn Tây Nguyên. Đại tướng Lê Hồng Anh cũng chia sẻ những khó khăn, vất vả, sự hy sinh hạnh phúc riêng tư của cán bộ, chiến sỹ Công an trong những ngày Tết, phải sống xa gia đình, người thân, vợ con để lo Tết cho nhân dân ở các buôn làng Tây Nguyên xa xôi. "Điều đó vừa là nhiệm vụ, và cũng chính là nghĩa cử cao đẹp về hình ảnh người cán bộ Công an nhân dân và sẽ đi mãi vào lòng dân" - Đại tướng Lê Hồng Anh nhấn mạnh. Theo Ngọc Như (CAND)