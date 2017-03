Bộ trưởng Trần Đại Quang phát lệnh xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng

Bộ trưởng Công an - Đại tướng Trần Đại Quang phát lệnh xuất quân bảo vệ Đại hội Đảng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Phát biểu chỉ đạo và phát lệnh xuất quân, Bộ trưởng Công an - Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng là một sự kiện chính trị quan trọng, thu hút sự quan tâm theo dõi của người dân trong và ngoài nước. Công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng và góp phần thành công của Đại hội.

Chính vì vậy, thường trực Tiểu ban bảo vệ an ninh Đại hội đã xây dựng kế hoạch ra quân bảo vệ an ninh an toàn Đại hội với quyết tâm bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cho Đại hội, chủ động trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Bộ trưởng cũng đặt ra một số nhiệm vụ với các đơn vị bảo vệ Đại hội: tăng cường bám sát, chủ động công tác nắm bắt, giám sát tình hình, tham mưu kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh có liên quan đến công tác bảo vệ Đại hội.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhân dân, các ngành, các cấp trong công tác triển khai kế hoạch thực hiện bảo vệ Đại hội; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, mọi diễn biến liên quan tình hình công tác bảo vệ phải kịp thời báo cáo để thường trực Tiểu ban an ninh, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Quốc phòng để xử lý kịp thời.

Sau buổi lễ, Bộ trưởng đã chính thức phát lệnh xuất quân để bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng.

Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang nhấn mạnh công tác bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn Đại hội Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng và góp phần thành công của Đại hội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Sau lệnh phát động lễ xuất quân, các đơn vị tiến hành diễu binh với gần 5.200 cán bộ, chiến sĩ từ các khối. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Lực lượng Cảnh sát giao thông với dàn mô tô chuyên dụng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khối nam sĩ quan an ninh nhân dân. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khối hạ sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khối nam sĩ quan cảnh sát cơ động. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Khối bộ đội đặc công Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Ngoài ra còn có nhiều khí tài hiện đại như: Xe Mitshubishi chỉ huy thông tin, xe phá sóng, xe chỉ huy hóa trang Lexus 570, xe bọc thép chống đạn Hummer H2 Lux, xe S5 bọc thép; xe thiết giáp bánh hơi chống đạn; xe tác chiến điện tử, xe công binh, xe hóa học, xe cứu thương, xe thang chữa cháy, xe cứu hộ... (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Xe chống đạn RAM 2000 MKIII do Israel sản xuất, dùng cho các lực lượng an ninh, cảnh sát chống bạo loạn, chống khủng bố (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Dàn xe bộ binh bánh lốp (BTR - 60PB) của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Hỏa lực mạnh cộng với tính cơ động cao nên xe có thể chở bộ đội tác chiến trên nhiều địa hình và làm nhiệm vụ chống bạo loạn (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

3 trực thăng của trung đoàn Không quân 916, trực thuộc Sư đoàn 371 Quân chủng Phòng không không quân cũng tham gia diễu hành bảo vệ Đại hội Đảng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Các lực lượng phối hợp tham gia diễn tập chống bạo động, khủng bố đảm bảo công tác an ninh trong Đại hội Đảng. (Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+)

Theo MINH SƠN (VIETNAM+)