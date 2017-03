Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm và làm việc tại Trung Quốc

Ngày 26-10, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã lên đường sang thăm Trung Quốc và đồng chủ trì Hội nghị hợp tác phòng chống tội phạm lần thứ tư giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc.

Theo trang web Chính phủ, đây là hội nghị cấp bộ trưởng được tổ chức luân phiên hai năm một lần. Hội nghị lần này nhằm đánh giá tình hình, kết quả hợp tác trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự giữa hai bộ; thống nhất phương hướng hợp tác từ nay đến năm 2016 và những năm tiếp theo.

