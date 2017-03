Tiền thân là Cục Cảnh sát bảo vệ và hỗ trợ tư pháp trực thuộc Tổng cục Cảnh sát, ngày 11.12.2009, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 4058 QĐ-BCA thành lập Bộ Tư lệnh CSCĐ trực thuộc Bộ Công an. Bộ Tư lệnh CSCĐ gồm 6 trung đoàn CSCĐ, 8 phòng nghiệp vụ và 3 trung đoàn cảnh sát đặc nhiệm, có nhiệm vụ trấn áp tội phạm và bạo loạn, đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự...

Theo Hoài Nam (TNO)