Bộ Tư lệnh Cảnh vệ nhận danh hiệu Anh hùng

Trao danh hiệu Anh hùng cho lực lượng cảnh vệ, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết biểu dương các thế hệ cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ luôn tỏ rõ lòng trung thành với đảng, Tổ quốc và nhân dân. Nhờ biết dựa vào dân, mưu trí, dũng cảm vượt qua mọi hy sinh, gian khổ mà lực lượng cảnh vệ đã bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các đồng chí lãnh đạo Đảng và nhà nước trong nhiều thời kỳ, bảo vệ thành công các cuộc mít tinh, hội nghị quan trọng, các đoàn khách quốc tế đến Việt Nam...

Chủ tịch nước yêu cầu các chiến sĩ cảnh vệ tiếp tục nêu cao ý thức cảnh giác, linh hoạt, mưu trí, dũng cảm trong khi làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho đối tượng cảnh vệ trong mọi tình huống. Sự an toàn cho các đối tượng cảnh vệ cũng là bảo đảm an ninh, trật tự nói chung.