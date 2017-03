Bốn năm trợ giúp pháp lý miễn phí

Bà Trịnh Thị Bích, Trưởng phòng Hộ tịch-Quốc tịch-Lý lịch tư pháp Sở Tư pháp TP.HCM: Lắng nghe để đồng cảm, chia sẻ ... Bạn đọc hỏi tôi rất nhiều vấn đề như hộ khẩu, hôn nhân gia đình, xuất nhập cảnh, quốc tịch, hộ tịch, lý lịch tư pháp, kết hôn với người nước ngoài... Tôi còn nhớ trường hợp xin đổi tên của một thanh niên có cái tên không xấu - “...iêm”. Hồ sơ của anh bị từ chối giải quyết. Sau đó, anh đến xin tư vấn tại Báo Pháp Luật TP.HCM. Trực tiếp trao đổi tôi mới hiểu được nguyện vọng của anh là chính đáng. Bởi người Nam thường phát âm nuốt mất chữ “ê”. Anh cho biết mình rất xấu hổ vì cái tên tục tĩu. Cuối cùng, tôi đã đề xuất giải quyết đổi tên cho trường hợp này. Dù miễn phí nhưng mỗi khi bạn đọc đến tư vấn đều được tiếp đón nồng hậu và thân tình. Chương trình mang lại hiệu quả rất lớn trong việc tuyên truyền, giáo dục pháp luật, xây dựng ý thức pháp luật và thái độ chấp hành pháp luật của người dân. Bà Hồ Thị Kim Loan, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM: Hiệu quả của chương trình lan tỏa khắp nơi Được mời làm thành viên tư vấn, tôi nhận lời tham gia ngay vì chương trình quá hay và bổ ích. Sáng thứ Bảy, tôi tranh thủ sắp xếp ổn thỏa công việc cơ quan và gia đình để đến trực theo lịch phân công. Khách hàng đến với tôi rất đa dạng, không chỉ người dân mà cả những cán bộ, công chức. Nhiều người đến với chương trình mang ý nghĩ cán bộ quận, huyện tiêu cực, làm khó họ. Khi được giải thích, họ mới ồ lên vì mình đã nghĩ sai, rồi yêu cầu tôi cung cấp tên văn bản, điều luật để họ về đọc thêm. Khách hàng ở tỉnh đến với tôi rất đông. Có người phải đi từ hai giờ sáng để kịp giờ tư vấn. Theo họ, hiệu quả của chương trình đã lan tỏa ra nhiều địa phương. Qua tư vấn tôi cũng có điều kiện rèn thêm kiến thức cho mình, vì phải đọc văn bản rất kỹ thì mới có thể tư vấn. Nhiều hôm tư vấn đến một giờ trưa, tiếp gần 20 khách hàng mà tôi vẫn không thấy mệt. Tôi sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình này để được làm nhiều việc có lợi cho dân. Luật sư Nguyễn Đình Hùng: Bảo vệ người yếu thế là thiên chức của luật sư Hôm ấy, trong phiên trực của tôi tại chương trình, một người đàn ông ở quận 6 đến bàn tư vấn của tôi với vẻ mặt lo lắng, đau khổ. Con gái ông chỉ mới 14 tuổi nhưng đã có một thời gian làm việc tại cơ sở sản xuất ống nước. Do không được che chắn kỹ lưỡng, máy ép nhựa đã cuốn bàn tay phải của cháu vào máy khiến cháu bị cụt mất bàn tay. Khi tai nạn xảy ra, chủ cơ sở chỉ đồng ý bồi thường cho cháu chưa tới 50 triệu đồng nhưng sau đó chỉ trả một phần rất nhỏ... Thế là văn phòng của tôi đã tự nguyện đứng ra bảo vệ quyền lợi miễn phí cho cháu. TAND quận 6 đã chấp nhận yêu cầu khởi kiện, buộc chủ cơ sở phải bồi thường thỏa đáng cho cháu. Bản án này đã có hiệu lực nhưng đến nay chủ cơ sở chỉ mới thi hành án một phần. Vừa rồi chúng tôi đã yêu cầu cơ quan thi hành án kê biên tài sản của bên phải thi hành án để đảm bảo quyền lợi chính đáng cho cháu. Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên: Bạn đường của trẻ em và người nghèo bất hạnh Khi nói về những người chuyên bảo vệ quyền lợi cho trẻ em và người nghèo bất hạnh, mọi người thường nhắc đến luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên (thành viên Ban chủ nhiệm Chương trình trợ giúp pháp lý miễn phí của Báo Pháp Luật TP.HCM). Khi nhận trợ giúp pháp lý cho các trẻ em bị xâm hại, bất kể xa hay gần, việc đầu tiên là chị tìm gặp các em để trấn an tinh thần, thuyết phục các em nói hết sự thật. Mỗi lần tiếp cận, tùy vào tâm lý từng em mà chị chọn cách ăn mặc, kiểu tóc sao cho phù hợp, giọng nói sao cho dễ gần... Có những trường hợp rất khó tiếp cận nhưng chị vẫn không nản. Vụ em Trâm ở Đồng Tháp bị khủng hoảng tâm lý sau khi bị “hỏi cung” vì “nghi án” 47.000 đồng tiền quỹ lớp là một ví dụ. Lúc đầu, khi được chị mang quà đến thăm, Trâm đã hất tay chị và quay mặt đi nơi khác... Phải mất nhiều tuần thăm hỏi, động viên chị mới cầm được tay em. Lúc Trâm về Đồng Tháp, chị lặn lội xuống thăm. Lần này, khi chị vừa đến nơi, Trâm đã ôm cổ chị... Trong vụ này, chị đã khéo léo giúp hai bên thương lượng ổn thỏa về phần bồi thường. Trước đó, chị đã giúp đỡ thành công vụ em Văn Minh Phương ở Tiểu Cần, Trà Vinh bị chủ nhà đày đọa trong thời gian dài; bốn em bé ở Tân Bình bị chủ cơ sở may hành hạ, đánh đập; nhiều em bé bị hiếp dâm... T.MẬN